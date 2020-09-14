Українцям розповіли, як відібрати в сусіда субсидію

Валентина Гембарська Економіка 12:50, 14.09.2020 Оновлено: 13:03, 14.09.2020

Українці можуть домогтися скасування субсидій для сусідів за наявності інформації про те, що такі сусіди приховують свої доходи.

Про це розповів в ефірі телеканалу "Україна 24" ексміністр соціальної політики України Андрій Рева.

На питання, чи правда, що сусіди можуть попросити, щоб тобі скасували субсидію, ексміністр відповів ствердно.

"Правда. З 1 липня 2018 року є реєстр субсидіантів. І кожен охочий може подивитися цей реєстр. І якщо він там не бачить персональних даних, але він знає, наприклад, адресу, де живе сусід, якщо він знає, що сусід приховує доходи, він може звернутися. можуть перевірити. Якщо ця інформація відповідає дійсності, йому можуть скасувати субсидію. Це елемент контролю", – пояснив він.

Хто має право на субсидію

Субсидія – це державна адресна допомога сім'ї, яка надається для погашення витрат з оплати житлово-комунальних послуг.

Право на отримання житлових субсидій мають сім'ї, в яких сума оплати ЖКП вища за встановлений для них обов'язковий платіж.

Субсидія призначається на основі єдиних соціальних норм житла та нормативів споживання ЖКП.

Формула для розрахунку розміру обов'язкового платежу за ЖКП для домогосподарства:

  • Середній сукупний дохід сім'ї в місяць / кількість членів сім'ї = середньомісячний дохід на одного члена сім'ї;

  • Середньомісячний дохід на одного члена сім'ї / прожитковий мінімум (1853 грн) = результат;

  • Результат / 2 × 15% = процент платежу на одну особу;

  • Середньомісячний сукупний дохід сім'ї × відсоток платежу на одну особу = розмір обов'язкового платежу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні за неточну інформацію в декларації забирають субсидії. Як показала судова практика, за один раз можуть відразу стягнути гроші за багато років, а борг перед державою може досягти понад 60 тис. грн.

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