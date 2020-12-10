Українцям роздадуть по 8000 грн і спишуть податкові борги: закони набули чинності

В Україні набули чинності закони про введення податкових канікул для фізосіб-підприємців на час карантину і одноразову виплату в розмірі 8000 гривень.

Зокрема, парламентська газета "Голос України" 9 грудня опублікувала закони, які ініціював президент Володимир Зеленський. Вони набувають чинності на наступний день після оприлюднення – 10 грудня.

Закон запроваджує одноразову компенсацію бізнесу для відшкодування сплати єдиного внеску. Розмір компенсації становитиме середньомісячну суму ЄСВ з розрахунків останніх 10 місяців.

Компенсацію отримають ті компанії, які реально постраждають від запровадження карантинних обмежень. Проте компенсація не надаватиметься, якщо з ЄСВ є заборгованість.

Водночас в Україні запровадили низку податкових стимулів для громадян, малого й середнього бізнесу на період оголошення карантину. Зокрема:

Списується податковий борг, якщо сукупний розмір боргу платника за всіма податками та зборами не перевищує 3060 гривень;

Платники єдиного податку І групи звільняються від сплати цього податку за грудень 2020 року та січень-травень 2021 року;

До грудня 2021 року відтерміновано погашення податкового боргу ФОП, що в загальній сумі не перевищує 6800 гривень.

В Офісі президента наголосили, що ці податкові стимули допоможуть бізнесу не накопичити борги, якщо доведеться призупинити діяльність.

Як підприємцю отримати допомогу з часткового безробіття

Щоб отримати гроші, ФОПам протягом 90 днів із моменту призупинення або скорочення діяльності потрібно звернутися в центр зайнятості за місцем сплати ЄСВ. Туди потрібно принести необхідний пакет документів.

Допомога встановлюється за кожну годину скорочення діяльності та з розрахунку двох третин від бази нарахування ЄСВ, але не більш ніж мінімальна зарплата (4723 гривень) на місяць.

Допомога надається на період призупинення/скорочення діяльності, а також протягом 30 календарних днів після закінчення карантину. Податок на доходи фізичних осіб і військовий збір із допомоги не стягується.

Детальну кваліфіковану консультацію з оформлення допомоги можна отримати в будь-якому центрі зайнятості в телефонному режимі.

Як повідомляв OBOZREVATEL: