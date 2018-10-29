Українцям роздадуть по 600-700 грн: Гройсман розповів, коли стартує монетизація субсидій

В Україні з початку опалювального сезону монетизовану субсидію уже отримують 1,3 млн осіб — по 600-700 грн.

Як розповів прем'єр-міністр України Володимир Гросман в інтерв'ю ''Укрінформ'', нині українці отримують зекономлені в минулому опалювальному сезоні субсидії (виплачуються як заохочення за енергоефективність. — Ред.). А повноцінна монетизація стартує із 1 січня 2019-го і проходитиме у декілька етапів.

"Починаємо 1 січня. Це дуже серйозний процес, який відбуватиметься вперше. Частині, а це 1 млн 300 тис. домогосподарств, ми вже виплачуємо зекономлені гроші. У середньому вийшло по 600-700 гривень кожному господарству", — сказав він.

Також глава уряду пояснив, що в наступному році в Україні почнуть відкривати персональні рахунки і частина українців отримають субсидії на банківські карти. "До осені 2019 року, тобто до нового опалювального сезону, повинні провести 100-відсоткову монетизацію. Ми вже створили реєстр субсидій і рухаємося далі", — підкреслив глава уряду.

Зауважимо, що 600-700 грн — еквівалент 100 куб. м газу або 150 кВт/год електроенергії, які призначені на опалення і не використані громадянами, котрі отримують субсидії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українці, які вже оформили субсидії або зроблять це до кінця цього року, отримуватимуть "комунальні знижки" за чинними правилами. З 1 січня 2019-го запрацює нова програма. Нею скористаються усі, хто звернеться за субсидіями в січні. Другий етап монетизації заплановано на 1 травня 2019-го. З цього моменту всіх, хто звертатиметься за знижками на неопалювальний сезон, торкнеться монетизація. Третій етап монетизації триватиме із жовтня по грудень 2019-го включно. Він охопить усіх, хто отримуватиме "знижки" на опалювальний сезон 2019/2020.