Українцям пропонують 35 тисяч за роботу з дому: найбільш високооплачувані вакансії на карантині

Валентина Гембарська Економіка 09:35, 10.04.2020 Оновлено: 10:21, 10.04.2020

Українцям на карантині пропонують віддалену роботу із заробітною платою від 10 до 35 тисяч гривень.

OBOZREVATEL публікує найбільш високооплачувані вакансії, запропоновані роботодавцями в період березня і в перший тиждень квітня на сайті з пошуку роботи Jooble.

Вакансії, пов'язані з віддаленою роботою:

  • Менеджер з продажу від 10 тис. до 30 тис. грн

  • Адміністратор сторінки Instagram від 10 тис. до 20 тис. грн

  • Учитель англійської від 20 тис. до 35 тис. грн

  • Бухгалтер від 10 тис. до 25 тис. грн

  • Копірайтер від 15 тис. до 35 тис. грн

  • Оператор call-центру від 15 тис. до 35 тис. грн

Віддалена робота
kp.ua

Звичайні вакансії:

  • Full-Stack Developer від 3 до 5 тис. доларів

  • Retention-manager від 35 до 55 тис. грн

  • Рієлтор від 20 тис. до 50 тис. грн

  • Водій-далекобійник від 30 тис. до 70 тис. грн

  • Sales Manager від 20 тис. до 50 тис. грн

Кабінет міністрів розглядає два сценарії ослаблення карантину. Уже відомо, що найперше повернуться на роботу працездатні українці, запуститься громадський транспорт. Відбудеться це у травні. За нашою інформацією, ймовірно, вже після свят, 12 травня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у зв'язку з карантином тимчасово призупинили діяльність 29% компаній, тоді як 6% повністю закрили свій бізнес.

Кількість безробітних в Україні досягла 364 тис. станом на 7 квітня, що на 13% більше у порівнянні з 2019 роком.

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