Українцям на карантині пропонують віддалену роботу із заробітною платою від 10 до 35 тисяч гривень.

OBOZREVATEL публікує найбільш високооплачувані вакансії, запропоновані роботодавцями в період березня і в перший тиждень квітня на сайті з пошуку роботи Jooble.

Вакансії, пов'язані з віддаленою роботою:

Менеджер з продажу від 10 тис. до 30 тис. грн

Адміністратор сторінки Instagram від 10 тис. до 20 тис. грн

Учитель англійської від 20 тис. до 35 тис. грн

Бухгалтер від 10 тис. до 25 тис. грн

Копірайтер від 15 тис. до 35 тис. грн

Оператор call-центру від 15 тис. до 35 тис. грн

Віддалена робота kp.ua

Звичайні вакансії:

Full-Stack Developer від 3 до 5 тис. доларів

Retention-manager від 35 до 55 тис. грн

Рієлтор від 20 тис. до 50 тис. грн

Водій-далекобійник від 30 тис. до 70 тис. грн

Sales Manager від 20 тис. до 50 тис. грн

Кабінет міністрів розглядає два сценарії ослаблення карантину. Уже відомо, що найперше повернуться на роботу працездатні українці, запуститься громадський транспорт. Відбудеться це у травні. За нашою інформацією, ймовірно, вже після свят, 12 травня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у зв'язку з карантином тимчасово призупинили діяльність 29% компаній, тоді як 6% повністю закрили свій бізнес.

Кількість безробітних в Україні досягла 364 тис. станом на 7 квітня, що на 13% більше у порівнянні з 2019 роком.

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