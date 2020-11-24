Українцям пробачать податковий борг, незважаючи на дірку в бюджеті: що пообіцяв Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що українцям анулюють податковий борг, якщо його сума менше 3,06 тисяч гривень. Нововведення зачепить майже 4 млн українців. При цьому цей рік країна може закінчити з бюджетним дефіцитом в 150 млрд грн.

Про нововведення український лідер розповів у своєму відеозверненні до українців, коли пояснював, як влада буде підтримувати бізнес, що не працює на карантині.

"Погашення податкового боргу. Майже 4 млн громадян, які мають податковий борг до 3,06 тис. грн, цей борг буде анульований", – сказав Зеленський.

Раніше кілька незв'язаних між собою джерел, які були присутні на засіданні уряду, розповіли, що Україна 2020 рік може закінчити з "дірою" в бюджеті у розмірі близько 150 млрд грн.

"Щоб залатати діри, Кабмін пропонує отримати за рахунок покупки банками облігацій державного боргу (на 20 млрд грн), ще близько 30 млрд можуть отримати за рахунок відстрочки компенсації ПДВ", – розповіли співрозмовники.

Крім того, така ситуація може призвести до того, що з бюджету до кінця року будуть виділяти кошти тільки на захищені статті (пенсії, зарплати, соціальні виплати), решта ж перенесуть на наступний рік. При цьому Казначейський рахунок вже практично порожній.

Також Зеленський у вівторок, 24 листопада, анонсував введення податкових канікул для фізосіб-підприємців на час карантину і одноразову виплату 8 тисяч гривень. OBOZREVATEL розібрався, що це може призвести до втрат бюджету у розмірі до 26,8 млрд грн (за умови тримісячних канікул і повного закриття ФОП), прискореного зростання цін і подорожчання долара.