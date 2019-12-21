Українцям привозять ялинки з кладовищ: як правильно вибрати і скільки коштують

В Україні запрацювали ялинкові базари. Купити новорічну красуню стало ще дорожче. Якщо минулого року ціни були 350-600 грн, то в цьому 370-1000 грн.

На нелегальних базарах дерева коштують дешевше, але там завжди є ризик придбати ялинку з Чорнобильської зони. Хоча нелегальні продавці кажуть, що за два тижні перед святами можуть заробити від 20 тисяч гривень. Детальніше читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Найменша коштує 200 грн

В Україні вже відкрилися ялинкові базари. Правда, новорічні ялинки і сосни цьогоріч стали трохи дорожчими. За найменшу ялинку, зібрану з гілочок, просять 200 грн. За ялинку висотою 1,7 – 1,8 м доведеться заплатити 370 - 400 грн. За високі новорічні красуні просять від 400 до 1000 грн.

У столиці відкрилися ялинкові базари Обозреватель

Обозреватель

"Так, навіть в опті ялинки цього року подорожчали. Якщо в минулого року ми купували їх за 60-70 грн за метр, то цього року вже по 80-90 грн і більше. Ось і рахуйте, ялинка висотою 1,8 м обійдеться в 144-162 грн. і менше навіть не підходь. А ще її потрібно сюди на базар привезти, і за місце заплатити", – розповідає продавець біля метро "Лівобережна" в Києві.

У лісництвах ялинки пропонують по 80-110 гр за метр. У деяких фермерських господарствах сосни продають трохи дешевше, по 70 грн за метр. "Пухнасті, свіжі, можете приїхати і у нас тут на полі прямо вибрати, ми вам її зріжемо і навіть загрузимо", – пообіцяли в господарстві в Чернігівській області.

Ялинки продають і через інтернет OLX

OLX

"Правильні" ялинки на базарах повинні продаватися з чіпами. Зазвичай їх кріплять внизу дерева на нижні гілки. Просто так зняти чіп не можна. За допомогою спеціального пристрою по чіпу перевіряльники можуть дізнатися, де було вирубано це дерево і коли.

Дерева рубають на кладовищі і в місті

В Україні вже почали збирати "урожай" нелегальних ялинок. Так, у кінці листопада в Полтавській області поліцейські затримали вантажівку з ялинами. Коли стали перевіряти документи, то з'ясували, що на жодне дерево ні в кузові вантажівки, ні в причепі не було документів.

Спіймали вантажівку з нелегальними деревами Національна поліція

"Хоча за останні два роки ми бачимо, що кількість незаконно вирубаних дерев стає меншою. Наприклад, у 2017 році ми склали 35 адмінпротоколів з цього приводу. А в минулого року – 18. У цьому грудні поки тільки два. Причому вкрадені ялинки везли на приватних машинах. Один водій перевозив чотири дерева на продаж", – каже речник поліції Полтавської області Юрій Сулаєв.

У поліції вважають, що побороти браконьєрство допомогли розпродажі сосен і ялинок перед святами в самих лісгоспах. Там новорічне дерево можна купити оптом і в роздріб. Також стали пропонувати дерева в горщиках, які після свят можна висадити у дворі.

Сулаєв розповідає, що кілька років тому в області вони зловили браконьєра, який зрубав ялинки на кладовищі – собі і хотів продати сусідові. Були випадки, коли в центрі міста зрізали верхівку у великої ялини.

Продають і такі екземпляри дерев OLX

OLX

Скільки заробляють нелегали

Браконьєри зрубують верхівки старих дерев і в національних парках України. А також можуть привезти дерева з Чорнобильської зони.

Найчастіше такий товар збувають на нелегальних ринках. Наприклад, на платформах електричок, уздовж жвавих трас. Звичайно, там товар дешевше, але і нарватися на фоняще дерево дуже легко.

На легальних ринках ялинки повинні бути з чіпами Odessa.net

Хоча торговці розповідають, що можна добре заробити на нелегальних деревах. "Головне домовитися з місцевою поліцією. Можна заплатити тими ж соснами або віддати 2 тис. грн, щоб тебе не помічали. Я ніколи на нелегальну точку не переношу весь товар. Продав десяток, знову завіз. За два тижні можна заробити від 20 тисяч. Самі ялинки беру у знайомого лісника, це невраховані дерева. Якщо хтось із покупців виявляється дуже грамотним і питає про чіп, то для них у мене є кілька штук", – хвалиться продавець з Київської області, який уже кілька років промишляє ялинками.

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