Українцям приготували "сюрприз" з тарифами на опалення

Кабінет міністрів України має намір встановити граничний тариф для централізованого опалення.

"Ми проведемо аналіз і встановимо граничний тариф для України. Якщо хтось думає, що за рахунок бюджетних коштів він буде покривати свою безгосподарність, то цей період теж закінчується", – повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева, передає "Інтерфакс-Україна".

Глава Мінсоцполіткі також зазначив, що вважає незаконним виставлення облгазами рахунків за 30 місяців після рішення суду, яким було скасовано рішення про зниження урядом норми споживання газу.

Нагадаємо, 24 листопада 2018 року Нацкомісія із регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг схвалила підвищення тарифів на опалення у Києві.

З 1 січня 2019 року тарифи для населення зросли приблизно на 22%. Нові платіжки кияни почали отримувати вже у лютому.

"5 канал"

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні вже з травня через черговий етап подорожчання газу приблизно на 10-20% зростуть ціни на опалення і гарячу воду.

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