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Українцям приготували "сюрприз" з тарифами на опалення

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Кабінет міністрів України має намір встановити граничний тариф для централізованого опалення.

"Ми проведемо аналіз і встановимо граничний тариф для України. Якщо хтось думає, що за рахунок бюджетних коштів він буде покривати свою безгосподарність, то цей період теж закінчується", – повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева, передає "Інтерфакс-Україна".

Глава Мінсоцполіткі також зазначив, що вважає незаконним виставлення облгазами рахунків за 30 місяців після рішення суду, яким було скасовано рішення про зниження урядом норми споживання газу.

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Скасування пільг на електрику в Україні: що буде з нічним тарифом

Нагадаємо, 24 листопада 2018 року Нацкомісія із регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг схвалила підвищення тарифів на опалення у Києві.

З 1 січня 2019 року тарифи для населення зросли приблизно на 22%. Нові платіжки кияни почали отримувати вже у лютому.

Українцям приготували "сюрприз" з тарифами на опалення

"5 канал"

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні вже з травня через черговий етап подорожчання газу приблизно на 10-20% зростуть ціни на опалення і гарячу воду.

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Тема
Тарифи ЖКГ і субсидії
Місце
Україна
Тег
Міністерство соціальної політики
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Гончар Сергей
Гончар Сергей
Elonka Elonka, именно за это, вы же дебилы.
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Elonka Elonka
Elonka Elonka
За це стояв майдан!
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Livesey David
Livesey David
Хахлы получайте удовольствие, дальше секс будет ещё жёстче.
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