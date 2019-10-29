Головна Новини
29 жовтня • оновлено в 14:08
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

"Витрати знизяться вдвічі": українцям пояснили, як заощадити на комуналці

1.1т Читати матеріал російською

Експерт у сфері житлово-комунального господарства Олег Попенко заявив, що завдяки програмі мерії Києва з енергоефективності та "теплим кредитам" українці можуть удвічі зменшити витрати на опалення.

"Єдиний спосіб реально зекономити – скорочувати споживання. Якщо в середньому мешканці будинку платять 38 гривень за обігрів квадратного метра, то з установкою індивідуального теплового пункту сума зменшується до 18-20 гривень", – повідомив він у коментарі "Сегодня".

Зокрема, голова правління житлово-будівельного кооперативу "Печерський-11" Тамара Подоляко зазначила, що її будинок встановив індивідуальний тепловий пункт з погодним регулюванням, замінив старі дерев'яні вікна на сходових прольотах на енергоефективні та поміняв вхідні двері.

Новини
В Україні в двох містах може бути зірваний опалювальний сезон: Гончарук зробив попередження

"Підключений температурний датчик, який спрацьовує залежно від температури на вулиці", – зазначила Подоляко.

У підсумку вжиті заходи допомогли зекономити на опаленні кожного помешкання до 40%.

"Кожна квартира витратила на все це 300 гривень, а робіт виконано на 808 тисяч гривень. Все завдяки програмі столичної мерії з енергоефективності та "теплим кредитам". Будинок подали на конкурс і отримали фінансування за формулою 70/30 – тобто 70% грошей за роботи заплатив місцевий бюджет, а жителі – інші 30%", – резюмувала вона.

Єдиний спосіб реально зекономити – скорочувати споживання

Єдиний спосіб реально зекономити – скорочувати споживання

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні станом на понеділок, 28 жовтня, опалювальний сезон стартував у всіх областях.

Зокрема, об'єкти соціальної сфери опалюються вже у всіх регіонах країни, свідчать дані Міністерства розвитку громад і територій України.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Тарифи ЖКГ і субсидії" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Тарифи ЖКГ і субсидії Опалювальний сезон в Україні
Місце
Україна
Теги
базовий тариф тарифи
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
1
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
филипп филипыч
филипп филипыч
а я могу украинцам объяснить как на еду в два раза меньше тратить - надо в два раза меньше есть! эту действенную меру мне рева подсказал)
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
филипп филипыч
филипп филипыч
период "прикруты!" объявляю открытым!))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / думки

ads pixel