"Витрати знизяться вдвічі": українцям пояснили, як заощадити на комуналці

Експерт у сфері житлово-комунального господарства Олег Попенко заявив, що завдяки програмі мерії Києва з енергоефективності та "теплим кредитам" українці можуть удвічі зменшити витрати на опалення.

"Єдиний спосіб реально зекономити – скорочувати споживання. Якщо в середньому мешканці будинку платять 38 гривень за обігрів квадратного метра, то з установкою індивідуального теплового пункту сума зменшується до 18-20 гривень", – повідомив він у коментарі "Сегодня".

Зокрема, голова правління житлово-будівельного кооперативу "Печерський-11" Тамара Подоляко зазначила, що її будинок встановив індивідуальний тепловий пункт з погодним регулюванням, замінив старі дерев'яні вікна на сходових прольотах на енергоефективні та поміняв вхідні двері.

"Підключений температурний датчик, який спрацьовує залежно від температури на вулиці", – зазначила Подоляко.

У підсумку вжиті заходи допомогли зекономити на опаленні кожного помешкання до 40%.

"Кожна квартира витратила на все це 300 гривень, а робіт виконано на 808 тисяч гривень. Все завдяки програмі столичної мерії з енергоефективності та "теплим кредитам". Будинок подали на конкурс і отримали фінансування за формулою 70/30 – тобто 70% грошей за роботи заплатив місцевий бюджет, а жителі – інші 30%", – резюмувала вона.

Єдиний спосіб реально зекономити – скорочувати споживання

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні станом на понеділок, 28 жовтня, опалювальний сезон стартував у всіх областях.

Зокрема, об'єкти соціальної сфери опалюються вже у всіх регіонах країни, свідчать дані Міністерства розвитку громад і територій України.

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