Українцям пояснили, як захистити свої права в магазинах

В Україні Державна служба з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів у 2018 році перевірила 829 компаній, які займаються роздрібною торгівлею. Відомство прийшло до висновку, що 52% з них порушують права споживачів.

Найчастіше йдеться про продаж простроченої продукції, реалізацію товару без належної інформації, порушення умов зберігання. Експерти пояснили, що може робити покупець у магазинах, і як відстояти свої права, передає "Сегодня".

Що робити, якщо купив прострочений товар

Відповідно до Закону України "Про захист прав споживачів", за реалізацію товару, термін придатності якого закінчився, передбачений штраф у розмірі 200% від вартості залишку партії товару, але не менше п'яти неоподатковуваних мінімумів (85 гривень).

Якщо ж повертати гроші за зіпсований продукт відмовляються, у такому випадку штраф збільшиться до розміру десятиразової вартості продукту.

Головне – зберігати чеки. Після того, як виявите, що продукти прострочені, необхідно йти в магазин з чеком і вимагати повернути гроші або ж замінити товар на свіжий – відмовити магазин не має права.

Що робити, якщо ціна на ціннику і в чеку відрізняється

Згідно зі статтею 655 Цивільного кодексу України продавець зобов'язаний передати товар у власність покупцеві за договором купівлі-продажу, а покупець приймає його і зобов'язується оплатити конкретну суму. У статті 691 вказується, що покупець повинен оплатити товар за ціною, яка встановлена в договорі купівлі-продажу.

Купівля товару в супермаркеті – і є договором купівлі-продажу, а його основною складовою повинна бути заявлена вартість, яка вказана на ціннику.

Відмовитися від продажу товару в магазині не можуть, згідно з тим же Цивільним кодексом і статті 633, яка передбачає, що магазин повинен виконувати умови публічного договору купівлі-продажу з кожним, хто до нього звернутися. У разі відмови магазин повинен відшкодувати збитки покупцю.

Чи потрібно здавати речі в камери схову

У чинній постанові Кабінету міністрів №833, прописано, що суб'єкти торгівлі повинні забезпечити доступ споживачів до торговельних об'єктів без залишення на збереження особистих речей, крім випадків, якщо такі речі реалізуються у таких торгових точках. Таким чином, в магазин не можна проносити лише той товар, який у ньому продається.

При цьому маркети повідомляють, що не несуть відповідальність за збереження речей у таких осередках, проте згідно зі статтею 936 ЦК України, зберігач зобов'язується зберігати річ, передану йому, і повернути її у цілості.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українців попередили про схему обману, в якій шахраї використовують липові онлайн-магазини. Зокрема, аферисти присипляють пильність покупців і пропонують не платити наперед, а скористатися післяплатою.

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