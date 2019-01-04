Українцям пояснили, як отримати компенсацію за неякісні послуги ЖКГ

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг ввела гарантовані стандарти якості послуг з електропостачання та компенсації споживачам за їх недотримання.
Порядок надання компенсації затверджено постановою №375, він набув чинності 24 жовтня 2018 року, повідомила в Facebook глава НКРЕКП Оксана Кривенко.
За її словами, споживач отримує компенсацію у випадку недотримання оператором системи розподілу або електропостачальником встановлених гарантованим стандартом строків надання послуг та виконання робіт.
Зокрема, мова йде про недотримання термінів:
видачі технічних умов на приєднання;
відновлення електропостачання;
перевірки лічильника;
відповідей на письмові звернення.
Facebook Оксана Кривенко
Раніше OBOZREVATEL детально писав, як економити електроенергію. Так, якщо замість 5 "звичайних" лампочок (75 Вт), купити енергозберігаючі лампи (0,02 кВт*год), то замість 70 кВт*год у місяць можна використовувати усього 20 кВт*год. У такому випадку покупка окупиться приблизно за рік.
Читайте всі новини по темі "Тарифи ЖКГ і субсидії" на сайті "OBOZREVATEL".