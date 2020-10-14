Українцям пояснили, як легально зекономити тисячі гривень на податках

В Україні існують легальні методи зниження податків: податкова соціальна пільга (ПСП) та податкова знижка. Вони дозволяють громадянам легально економити тисячі гривень на податках.

Податкова соціальна пільга – це можливість заплатити податок лише з частини зарплати. Розмір пільги залежить від прожиткового мінімуму для працездатної особи (2102 грн на місяць) і категорії: 50% (1051 грн), 75% (1576,5 грн) або 100% (2102 грн). Про це інформує ЕП.

Отримати ПСП може лише людина з дуже маленькою зарплатою. У 2020 році це громадяни, зарплата яких не перевищує 2940 грн на місяць. Оскільки офіційна зарплата не може бути меншою 5 тис грн, ПСП в розмірі 50% мають право скористатися ті, хто працюють на неповну ставку.

Для отримання пільги слід написати заяву на ім'я роботодавця і надати документи. Пільгу можна отримати лише за одним місцем роботи, а в багатодітних сім'ях по неї може звернутися лише один із батьків.

Податкова знижка – це право повернути частину сплаченого податку на доходи фізичних осіб. Вона дозволяє повернути ПДФО, сплачений за такі послуги:

Плата за навчання в університеті, дитсадку, школі, ПТУ, закладі позашкільної освіти за себе, дітей, чоловіка, дружину, батьків.

Придбання житла в іпотеку.

Благодійні внески неприбутковим організаціям.

Лікування себе або родичів першого ступеня спорідненості (чоловік, дружина, діти, батьки).

Сплата внесків до недержавного пенсійного фонду, на пенсійний депозитний рахунок у банку або за договором страхування життя.

Державні послуги з усиновлення дитини.

Переобладнання автомобіля на споживання біопалива або скрапленого газу.

Оренда житла (лише для переселенців).

Нагадаємо, що Зеленський наприкінці серпня підписав закон про підвищення мінімальної заробітної плати до 5 тисяч гривень із 1 вересня 2020 року.

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