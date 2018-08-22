Українцям пояснили, як добитися зменшення тарифів на газ

В Україні є можливість не просто не збільшувати тарифи на газ для населення, а й навіть зменшити їх.

Про це на прес-конференції в Запоріжжі заявив лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко, передає його прес-служба.

За словами політика, така можливість з'явиться за умови отримання відповідей на низку запитань: куди продається газ, який видобувається в Україні; чому в останні 5 років не було збільшено рівень його видобутку; кому видано ліцензії; як обгрунтована саме така ціна і чому ці гроші не вкладені в розробку нових свердловин, в геологічну розвідку.

На думку Гриценка, навколо питання ціни на газ дуже багато ігрищ і тих, хто хоче на цьому заробити або вкрасти.

"До недавнього часу в комісії НКРЕКП були Вовк і вовки. Не тільки журналісти, а депутати Верховної Ради не можуть отримати розрахунки з обґрунтуванням тарифів", - додав Гриценко.

Він також запропонував свій варіант виходу із ситуації: провести ревізію власного українського видобутку і розвивати геологічну розвідку.

"Як тільки це станеться, тоді будуть відповіді", - вважає політик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна в четвер, 23 серпня, подолає позначку в 1000 днів без імпорту газу з Російської Федерації.