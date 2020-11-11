Українцям пояснили, скільки насправді повинен коштувати тест на коронавірус

Експерти вважають, що адекватна ринкова ціна для тестування на COVID-19 – близько 1000 грн з урахуванням якісних реагентів.

В Україні ПЛР-тести для перевірки на коронавірус коштують від 700 грн, а в деяких приватних клініках можна побачити ціну до 2500 грн. Про це повідомляється у дослідженні агентства Pro-consulting.

"Ціна 600-700 грн змушує засумніватися в якості матеріалів, які використовують, тоді як ціна 1500 грн і вище нічим не підкріплена", – йдеться у повідомленні.

"Роздуті" ціни на ПЛР-тести призвели до того, що Антимонопольний комітет України в жовтні провів розслідування щодо ціноутворення на ПЛР-тести в Київській, Чернігівській, Житомирській і Черкаській областях, а також у Києві.

За результатами справи, незважаючи на те, що деякі клініки працюють із рентабельністю в 70%, порушень комітет не зафіксував, ніяких антиконкурентних узгоджених дій і цінових змов не виявив.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українці вже зробили близько 3,3 млн тестів на загальну суму понад 2,6 млрд грн (загальні дані за державними і приватними лабораторіями з розрахунку усередненої вартості).

Частина лабораторій щодня отримує надприбуток. За собівартості проведення одного тесту в 200 грн (без вартості реагентики) ціни на тестування досягають понад трьох тисяч гривень.