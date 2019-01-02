Українцям пояснили, що буде з цінами у 2019 році

Стратегія грошово-кредитної політики Національного банку України у 2019 році визначає ціль щодо інфляції у середньостроковій перспективі на рівні 5%.
"Водночас передбачається орієнтовна поквартальна траєкторія приросту індексу споживчих цін у річному вимірі для досягнення відповідних кількісних цілей з інфляції", – пише голова Ради НБУ Богдан Данилишин у Facebook.
Зокрема, за його словами, траєкторія приросту індексу споживчих цін становитиме:
березень 2019 року – 5,75% ± 2 п. п.;
червень 2019 року – 5,5% ± 2 п. п.;
вересень 2019 року – 5,25% ± 2 п. п.;
з кінця грудня 2019 року – 5% ± 1 п. п.
"Необхідність зниження інфляції до цільових рівнів зумовлюватиме проведення НБУ відповідної грошово-кредитної політики у 2019 році. Національний банк поступово пом’якшуватиме монетарну політику, знижуючи облікову ставку, у разі стійкого зниження базової інфляції, сприяючи таким чином економічному зростанню", – резюмував Данилишин.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні інфляція на споживчому ринку з початку 2018 року досягла 8,9%. Водночас, згідно з даними Державної служби статистики, базова інфляція із початку року досягла 8,1%.
Читайте всі новини по темі "Зростання цін в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".