Українцям пояснили, чому необхідно підняти тарифи на газ

Підвищення цін на газ в Україні було умовою ще попереднього траншу Міжнародного валютного фонду, а якщо Київ не буде виконувати свої зобов'язання, то довіра до країни впаде до нуля.

"Це ж не погані МВФ і Європейський Союз, які хочуть висмоктати з людей всю кров і всі гроші. Або люди дешево купують газ, але при цьому мають низькі зарплати, а держава розвалюється, тому що цю дірку все одно потрібно чимось закрити, або платять реальну ціну, а союзники допомагають покрити тимчасові соціальні витрати", - заявив словацький експерт з енергетики і член Стратегічної групи радників по підтримці реформ при Кабінеті міністрів України Карел Хірман в інтерв'ю "Апострофу".

При цьому він наводить як приклад ситуацію в Росії, де ціни для населення вище, ніж для промисловості.

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"Це логічно: якщо ти купуєш багато, ціна повинна бути нижче. Нинішня ситуація, коли ціна на оптовому ринку газу України набагато вище, ніж для населення, ненормальна. Це просто сигнал, що тут щось погано", - зазначив Хірман.

За його словами, це питання не тільки ціни, а енергоефективності та зниження навантаження на населення.

"Індустрія теж може бути конкурентоспроможною на світових ринках, тільки якщо вона енергоефективна", - резюмував Хірман.

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