Субсидії по-новому: стало відомо, чи доведеться платити комісію

У Кабінеті міністрів заявили, що "Ощадбанк" не стягуватиме комісію з одержувачів субсидій з оплати житлово-комунальних послуг.

"Кажуть, нібито Ощадбанк братиме комісію з субсидіантів. Офіційно спростовуємо ці чутки: жодних комісій банк не братиме!" — повідомляє у Facebook "Урядовий портал".

Представники уряду також нагадали, що жителям сіл не обов'язково особисто звертатися до державного банку, якщо відділення немає у їхньому населеному пункті.

"Через уповноваженого представника управління соцзахисту у сільській/селищній раді можна передати новий пакет документів — у травні 2019 року всім чинним субсидіантам, або новим цьогорічним заявникам — і фахівці зроблять все самостійно", — резюмували у Кабміні.

"Урядовий портал"

Як повідомляв OBOZREVATEL, до кінця 2019 року в Україні повністю завершать монетизацію пільг і субсидій. Планується, що процес проходитиме у три етапи.

Кошти нараховуватимуться на спеціальний рахунок у державному банку, і саме з нього першочергово оплачуватимуться комунальні послуги. Для нарахування коштів використовуватиметься картка "Ощадбанку" або іншого держбанку. Заощаджені гроші можна буде перенести на наступний період.