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Субсидії по-новому: стало відомо, чи доведеться платити комісію

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У Кабінеті міністрів заявили, що "Ощадбанк" не стягуватиме комісію з одержувачів субсидій з оплати житлово-комунальних послуг.

"Кажуть, нібито Ощадбанк братиме комісію з субсидіантів. Офіційно спростовуємо ці чутки: жодних комісій банк не братиме!" — повідомляє у Facebook "Урядовий портал".

Представники уряду також нагадали, що жителям сіл не обов'язково особисто звертатися до державного банку, якщо відділення немає у їхньому населеному пункті.

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"Через уповноваженого представника управління соцзахисту у сільській/селищній раді можна передати новий пакет документів — у травні 2019 року всім чинним субсидіантам, або новим цьогорічним заявникам — і фахівці зроблять все самостійно", — резюмували у Кабміні.

Субсидії по-новому: стало відомо, чи доведеться платити комісію

"Урядовий портал"

Як повідомляв OBOZREVATEL, до кінця 2019 року в Україні повністю завершать монетизацію пільг і субсидій. Планується, що процес проходитиме у три етапи.

Кошти нараховуватимуться на спеціальний рахунок у державному банку, і саме з нього першочергово оплачуватимуться комунальні послуги. Для нарахування коштів використовуватиметься картка "Ощадбанку" або іншого держбанку. Заощаджені гроші можна буде перенести на наступний період.

Читайте всі новини по темі "Тарифи ЖКГ і субсидії" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Тарифи ЖКГ і субсидії
Місце
Україна
Тег
"Ощадбанк"
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