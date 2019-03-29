Українцям повернуть переплату за газ: регулятор оштрафував низку облгазів

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, оштрафувала три облгази і зобов'язала їх зробити перерахунок всім споживачам до 18 квітня.

Зокрема, штрафи на суму 850 тисяч гривень отримали ПАТ "Запоріжгаз", ПАТ "Чернівцігаз" і ВАТ "Львівгаз", передає "Укрінформ".

"Компанія буде виставляти рахунки побутовим споживачам виключно за показаннями лічильників споживачів. Що стосується обсягів газу для приведення до стандартних умов, це – складова граничних обсягів технологічних витрат і втрат. Вони включені в тариф на розподіл природного газу і вже оплачуються споживачем", – заявила глава НКРЕКП Оксана Кривенко.

Національна комісія також підготує звернення до Антимонопольного комітету про зловживання облгазами монопольним становищем.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 30 січня Кабмін прийняв рішення зменшити норми споживання газу для громадян без лічильника до 3,29 кубометра на людину. Таке рішення прийняли після того, як облгази через суд повернули норми споживання, які утричі вищі за попередні.

Раніше в Національній комісії, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) заявили, що нові платіжки за газ, які отримали українці в січні, розраховані законно і споживачі можуть здійснювати оплату за ними.

Нагадаємо: в "Нафтогазі" повідомили, що через скасування судом норм споживання газу, українці, у яких не встановлений газовий лічильник, отримали завищені платіжки за газ. Для вирішення цієї ситуації закликали громадян скаржитися на урядову гарячу лінію.

Через донарахування зайвих обсягів газу споживачам, у НКРЕКП запропонували провести позапланову перевірку 20 облгазів.

25 березня НКРЕКП оштрафувала три облгази на 850 тисяч гривень кожен і зобов'язала до 5 квітня повернути гроші тим українцям, які в результаті перерахунку змушені були заплатити за блакитне паливо більше.

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