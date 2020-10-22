Українцям повернуть переплату за електрику

Національна комісія держрегулювання енергетики і комунальних послуг вирішила зобов'язати операторів системи розподілу повернути споживачам суми переплат за електроенергію до 1 червня 2021 року.

Про це свідчить рішення про схвалення змін до правил роздрібного ринку, затверджених постановою №312 від 14 березня 2018 року. Воно було ухвалено на засіданні НКРЕКП 21 жовтня.

"Операторам системи розподілу забезпечити до 1 червня 2021 року здійснення заходів щодо повернення споживачам коштів за даними особових рахунків, відкритих у постачальників за регульованим тарифом, на яких станом на 1 січня 2019 року утворилася переплата за електроенергію", – йдеться у документі.

Представники регулятора відзначили, що оператори системи розподілу не в повній мірі виконали фінансові зобов'язання за договорами поставок і користування електроенергією.

Також не були виконані рекомендації Національної комісії держрегулювання енергетики і комунальних послуг про повернення коштів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні до кінця 2020 року тариф на електрику для споживачів не підвищуватимуть. Однак влада не виключає подальшого подорожчання.