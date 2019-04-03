Українцям повернуть гроші за газ: регулятор оштрафував облгаз

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, оштрафувала ПАТ "Житомиргаз" за донарахування у платіжках.

"Ліцензіатом застосовувалися коефіцієнти для приведення обсягів газу до стандартних умов у жовтні-грудні 2018 року", – заявили представники НКРЕКП, передає "Укрінформ".

Зокрема, "Житомиргаз" був оштрафований на 850 тисяч гривень і зобов'язаний усунути порушення до 22 квітня.

Аналогічні штрафи вже були накладені на ВАТ "Запоріжгаз", ПАТ "Чернівцігаз", ПАТ "Львівгаз", ВАТ "Вінницягаз", ПАТ "Волиньгаз", ПАТ "Київоблгаз", ПАТ "Хмельницькгаз", ПАТ "Закарпатгаз", ПАТ "Івано- Франківськгаз" і ПАТ "Харківгаз".

Наступними під санкції Національної комісії можуть потрапити ПАТ "Харківміськгаз", ПАТ "Миколаївгаз", ПАТ "Сумигаз", ПАТ "Дніпрогаз". Порушення відповідних облгазів будуть розглянуті на засіданні регулятора 5 квітня.

Водночас один із облгазів – "Харківміськгаз" – вже самостійно усунув порушення.

"Харківміськгаз" сам усунув порушення і за заявою споживача зробив перерахунок. Чи то 850 тисяч гривень не зайві, або ж вирішили законодавство не порушувати? Але це вже хороший початок", – зазначив заступник голови департаменту з енергоефективності НАК "Нафтогаз України" Олексій Хабатюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 30 січня Кабмін прийняв рішення зменшити норми споживання газу для громадян без лічильника до 3,29 кубометра на людину. Таке рішення прийняли після того, як облгази через суд повернули норми споживання, які утричі вищі за попередні.

Раніше в Національній комісії, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) заявили, що нові платіжки за газ, які отримали українці в січні, розраховані законно і споживачі можуть здійснювати оплату за ними.

Нагадаємо: в "Нафтогазі" повідомили, що через скасування судом норм споживання газу, українці, у яких не встановлений газовий лічильник, отримали завищені платіжки за газ. Для вирішення цієї ситуації закликали громадян скаржитися на урядову гарячу лінію.

Через донарахування зайвих обсягів газу споживачам, у НКРЕКП запропонували провести позапланову перевірку 20 облгазів.

25 березня НКРЕКП оштрафувала три облгази на 850 тисяч гривень кожен і зобов'язала до 5 квітня повернути гроші тим українцям, які в результаті перерахунку змушені були заплатити за блакитне паливо більше.

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