Українцям повернули майже 10 млн грн через обман із цінами

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів впродовж січня-вересня повернула українцям кошти на загальну суму 9,5 млн гривень.

"Здійснено 116 планових та 226 позапланових перевірок суб’єктів господарювання з питань дотримання вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін", – повідомляє пресслужба відомства.

Під час проведення перевірок порушення встановлено в 237 випадках, що становить 69,3% від загальної кількості перевірок.

"За результатами проведених перевірок прийнято 159 рішень про застосування до суб’єктів господарювання адміністративно-господарських санкцій на загальну суму 26,7 млн грн та 195 посадових осіб притягнуто до адміністративної відповідальності шляхом накладання штрафів на загальну суму 147,7 тис. гривень", – наголосили у Держпродспоживслужбі.

Крім того, складено 147 приписів щодо усунення порушень під час встановлення державних регульованих цін/тарифів та приведення їх у відповідність до вимог чинного законодавства.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з початку 2020 року ціни на товари і послуги в Україні в середньому зросли на 1,5%. Однак на окремі види продуктів вони підвищилися в 1,5-2 рази.