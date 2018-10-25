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Українцям пообіцяли компенсацію комуналки без субсидії: у чому суть

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Український уряд компенсує всі витрати на комунальні послуги тим сім'ям, які не встигли оформити субсидію до початку опалювального сезону.

Як повідомляє прес-служба Мінсоцполітики, компенсація передбачена, навіть якщо документи будуть подані в листопаді або грудні.

"Незалежно від виду опалення — централізоване теплопостачання, індивідуальне газове або електричне опалення — у разі надходження заяви про призначення субсидії, наприклад у грудні, безповоротна допомога уряду буде призначена із початку опалювального сезону", — пояснили у відомстві.

Таким чином держава відшкодує комунальні витрати сім'ї за два місяці, оскільки така норма прописана у постанові Кабінету міністрів.

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Для отримання державної допомоги в оплаті житлово-комунальних послуг, необхідно заповнити лише заяву та декларацію про доходи. Ніяких інших документів не вимагається.

Готові документи можна:

• самостійно подати у місцеві управління праці та соціальної політики, сільські й селищні ради;

• надіслати рекомендованим листом в органи соціального захисту населення за місцем проживання;

• відправити через інтернет (заповнити заяву та декларацію можна на сайті subsidii.mlsp.gov.ua).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Міністерстві соціальної політики пояснили, що українці мають право оформити субсидію, враховуючи доходи не всіх прописаних, а тільки фактично проживаючих.

Читайте всі новини по темі "Тарифи ЖКГ і субсидії" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Тарифи ЖКГ і субсидії
Місце
Україна
Об'єкти
УкраїнасубсидіїКабінет Міністрів України
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