Українцям почнуть виплачувати гроші за житло, зруйноване через війну з Росією

Українцям із 2020 року почнуть відшкодовувати гроші, якщо їхнє житло було зруйноване в результаті бойових дій на Донбасі.

Програма діятиме на контрольованих Україною територіях. Про це повідомив радник міністра у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Артем Саліхов, передає УНН.

"У державному бюджеті 2020 років є бюджетна програма в розмірі 40 млн 200 тис. грн на компенсацію власникам зруйнованого житла – вартості самого житла. Але ми, виходячи з можливості бюджету, маємо певні обмеження і розрахунки, яка сума виділятиметься на одне домогосподарство", – зазначив він.

Радник міністра висловив надію, що протягом декількох місяців уряд вирішить всі питання і зможе запускати цю програму разом із місцевими органами влади і військово-цивільними адміністраціями Донецької та Луганської областей.

"Потім уже будемо працювати з міжнародними донорами, щоб збільшувати обсяги допомоги. І будемо на наступний рік пропонувати закласти вже більше. Зараз у держави немає досвіду, коли житло було зруйноване внаслідок бойових дій. Зараз це класифікується як теракт, тому є відповідні процедурні моменти. ми намагаємося їх вирішити в рамках наших повноважень", – резюмував Саліхов.

Українцям із 2020 року почнуть відшкодовувати гроші, якщо їхнє житло було зруйноване в результаті бойових дій на Донбасі

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Луганській області в результаті бойових дій було зруйновано 461 об'єкт нерухомості.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!