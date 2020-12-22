Українцям почали виплачувати допомогу від держави через карантин: як отримати гроші

В Україні почали виплачувати 8 тисяч гривень компенсації фізичним особам-підприємцям і працівникам, які можуть постраждати через січневий карантин.

Подати заявки для отримання одноразової матеріальної допомоги можна до 31 грудня. Про це повідомляє OBOZREVATEL.

Оформити отримання виплат пропонують на порталі "Дія" або у відповідному мобільному додатку.

Як отримати послугу на порталі?

Вам знадобиться електронний підпис для авторизації на порталі.

Зареєструйтеся або увійдіть, якщо вже зареєстровані, в кабінет громадянина на diia.gov.ua за допомогою електронного підпису або BankID.

У розділі "Послуги" виберіть Одноразова матеріальна допомога ФОП і найманим працівникам.

"Дія" автоматично перевірить ваші дані в Реєстрі застрахованих осіб Пенсійного фонду України на відповідність умовам отримання допомоги.

Підтвердіть своє поточне місце роботи.

Введіть номер свого гривневого рахунку в форматі IBAN. Отримати гроші можна тільки на особистий рахунок. Дізнайтеся IBAN свого рахунку тут.

Перевірте і відправте заповнену заяву.

Чекайте повідомлення про нарахування виплати.

Як отримати послугу в додатку?

Авторизуйтесь в додатку за допомогою Приват24, Monobank, або BankID НБУ. У розділі "Послуги" натисніть "Отримати допомогу". "Дія" автоматично перевірить ваші дані в Реєстрі застрахованих осіб Пенсійного фонду України на відповідність умовам отримання допомоги. Введіть номер свого гривневого рахунку в форматі IBAN. Чекайте повідомлення про обробку заяви.

Однак не всі українці можуть отримати допомогу від держави.

Без виплати залишаться співробітники:

якщо після 31 жовтня 2020-го вид діяльності їхнього підприємства змінили на той, який не може працювати в період локдауну (випадки, коли вид діяльності навмисне змінюють заради виплат);

працюють за сумісництвом;

отримують середню зарплату вище за 30 тис. грн.

Підприємці, якщо:

офіційно працюють менше ніж три місяці;

платили за себе ЄСВ менше ніж три місяці;

які після 31 жовтня 2020-го змінили вид діяльності;

які є і найманими працівниками, і фізособами-підприємцями;

які вже припинили свою діяльність (закрилися).

Як повідомляв OBOZREVATEL:

В Україні введуть локдаун з 8 до 24 січня 2021 року. Його в уряді назвали "зимовими канікулами заради безпеки" громадян.

Локдаун (англ. Lockdown – блокування), на відміну від карантину вихідного дня, передбачає заборону людям вільно залишати свої будинки (за винятком деяких випадків). Він може бути введений на загальнонаціональному рівні, у певних регіонах або населених пунктах.