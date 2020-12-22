Українцям почали виплачувати допомогу від держави через карантин: як отримати гроші

Роман Груша Економіка 13:34, 22.12.2020 Оновлено: 13:35, 22.12.2020

В Україні почали виплачувати 8 тисяч гривень компенсації фізичним особам-підприємцям і працівникам, які можуть постраждати через січневий карантин.

Подати заявки для отримання одноразової матеріальної допомоги можна до 31 грудня. Про це повідомляє OBOZREVATEL.

Оформити отримання виплат пропонують на порталі "Дія" або у відповідному мобільному додатку.

Як отримати послугу на порталі?

  • Вам знадобиться електронний підпис для авторизації на порталі.

  • Зареєструйтеся або увійдіть, якщо вже зареєстровані, в кабінет громадянина на diia.gov.ua за допомогою електронного підпису або BankID.

  • У розділі "Послуги" виберіть Одноразова матеріальна допомога ФОП і найманим працівникам.

  • "Дія" автоматично перевірить ваші дані в Реєстрі застрахованих осіб Пенсійного фонду України на відповідність умовам отримання допомоги.

  • Підтвердіть своє поточне місце роботи.

  • Введіть номер свого гривневого рахунку в форматі IBAN. Отримати гроші можна тільки на особистий рахунок. Дізнайтеся IBAN свого рахунку тут.

  • Перевірте і відправте заповнену заяву.

  • Чекайте повідомлення про нарахування виплати.

Як отримати послугу в додатку?

  1. Авторизуйтесь в додатку за допомогою Приват24, Monobank, або BankID НБУ.

  2. У розділі "Послуги" натисніть "Отримати допомогу".

  3. "Дія" автоматично перевірить ваші дані в Реєстрі застрахованих осіб Пенсійного фонду України на відповідність умовам отримання допомоги.

  4. Введіть номер свого гривневого рахунку в форматі IBAN.

  5. Чекайте повідомлення про обробку заяви.

Однак не всі українці можуть отримати допомогу від держави.

Без виплати залишаться співробітники:

  • якщо після 31 жовтня 2020-го вид діяльності їхнього підприємства змінили на той, який не може працювати в період локдауну (випадки, коли вид діяльності навмисне змінюють заради виплат);

  • працюють за сумісництвом;

  • отримують середню зарплату вище за 30 тис. грн.

Підприємці, якщо:

  • офіційно працюють менше ніж три місяці;

  • платили за себе ЄСВ менше ніж три місяці;

  • які після 31 жовтня 2020-го змінили вид діяльності;

  • які є і найманими працівниками, і фізособами-підприємцями;

  • які вже припинили свою діяльність (закрилися).

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • В Україні введуть локдаун з 8 до 24 січня 2021 року. Його в уряді назвали "зимовими канікулами заради безпеки" громадян.

  • Локдаун (англ. Lockdown – блокування), на відміну від карантину вихідного дня, передбачає заборону людям вільно залишати свої будинки (за винятком деяких випадків). Він може бути введений на загальнонаціональному рівні, у певних регіонах або населених пунктах.

  • Президент України Володимир Зеленський 24 листопада анонсував введення податкових канікул для фізосіб-підприємців на час карантину й одноразову виплату 8 тисяч гривень. Це може призвести до втрат бюджету в розмірі до 26,8 млрд грн (за умови тримісячних канікул і повного закриття ФОП), прискореного зростання цін і подорожчання долара.

  • Також Зеленський заявив, що українцям анулюють податковий борг, якщо його сума менша ніж 3,06 тисяч гривень. Нововведення зачепить майже 4 млн українців. Водночас цей рік країна може закінчити з бюджетним дефіцитом у 150 млрд грн.

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