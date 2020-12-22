Українцям почали виплачувати допомогу від держави через карантин: як отримати гроші
В Україні почали виплачувати 8 тисяч гривень компенсації фізичним особам-підприємцям і працівникам, які можуть постраждати через січневий карантин.
Подати заявки для отримання одноразової матеріальної допомоги можна до 31 грудня. Про це повідомляє OBOZREVATEL.
Оформити отримання виплат пропонують на порталі "Дія" або у відповідному мобільному додатку.
Як отримати послугу на порталі?
Вам знадобиться електронний підпис для авторизації на порталі.
Зареєструйтеся або увійдіть, якщо вже зареєстровані, в кабінет громадянина на diia.gov.ua за допомогою електронного підпису або BankID.
У розділі "Послуги" виберіть Одноразова матеріальна допомога ФОП і найманим працівникам.
"Дія" автоматично перевірить ваші дані в Реєстрі застрахованих осіб Пенсійного фонду України на відповідність умовам отримання допомоги.
Підтвердіть своє поточне місце роботи.
Введіть номер свого гривневого рахунку в форматі IBAN. Отримати гроші можна тільки на особистий рахунок. Дізнайтеся IBAN свого рахунку тут.
Перевірте і відправте заповнену заяву.
Чекайте повідомлення про нарахування виплати.
Як отримати послугу в додатку?
Авторизуйтесь в додатку за допомогою Приват24, Monobank, або BankID НБУ.
У розділі "Послуги" натисніть "Отримати допомогу".
"Дія" автоматично перевірить ваші дані в Реєстрі застрахованих осіб Пенсійного фонду України на відповідність умовам отримання допомоги.
Введіть номер свого гривневого рахунку в форматі IBAN.
Чекайте повідомлення про обробку заяви.
Однак не всі українці можуть отримати допомогу від держави.
Без виплати залишаться співробітники:
якщо після 31 жовтня 2020-го вид діяльності їхнього підприємства змінили на той, який не може працювати в період локдауну (випадки, коли вид діяльності навмисне змінюють заради виплат);
працюють за сумісництвом;
отримують середню зарплату вище за 30 тис. грн.
Підприємці, якщо:
офіційно працюють менше ніж три місяці;
платили за себе ЄСВ менше ніж три місяці;
які після 31 жовтня 2020-го змінили вид діяльності;
які є і найманими працівниками, і фізособами-підприємцями;
які вже припинили свою діяльність (закрилися).
Як повідомляв OBOZREVATEL:
В Україні введуть локдаун з 8 до 24 січня 2021 року. Його в уряді назвали "зимовими канікулами заради безпеки" громадян.
Локдаун (англ. Lockdown – блокування), на відміну від карантину вихідного дня, передбачає заборону людям вільно залишати свої будинки (за винятком деяких випадків). Він може бути введений на загальнонаціональному рівні, у певних регіонах або населених пунктах.
Президент України Володимир Зеленський 24 листопада анонсував введення податкових канікул для фізосіб-підприємців на час карантину й одноразову виплату 8 тисяч гривень. Це може призвести до втрат бюджету в розмірі до 26,8 млрд грн (за умови тримісячних канікул і повного закриття ФОП), прискореного зростання цін і подорожчання долара.
Також Зеленський заявив, що українцям анулюють податковий борг, якщо його сума менша ніж 3,06 тисяч гривень. Нововведення зачепить майже 4 млн українців. Водночас цей рік країна може закінчити з бюджетним дефіцитом у 150 млрд грн.