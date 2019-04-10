Українцям почали роздавати гроші за комуналку на руки: де отримують найбільше

В Україні в березні 1 млн пенсіонерів отримали монетизованих субсидій на суму 1,9 млрд грн через поштові відділення.

Про це повідомляє прес-служба "Укрпошти". Відзначається, що середня сума виплачених субсидій склала 1,9 тис. грн. Максимальний розмір виплати допомоги склав 9,3 тис. грн.

За максимальному середнього розміру субсидій лідирують області - Чернігівська (3 тис. грн), Івано-Франківська (2,8 тис. грн), Волинська (2,1 тис. грн), а мінімальний середній розмір субсидій зафіксовано в Донецькій (1,5 тис. грн), Миколаївській (1,4 тис. грн) і Одеській (1,3 тис. грн) областях.

Найбільша сума виплачених коштів зафіксована в Києві та Київській області - понад 190,7 млн грн грн для майже 106 тис. пенсіонерів, Харківській - понад 154,8 млн грн для майже 80 тис. пенсіонерів, Львівській областях - понад 114 млн грн для понад 60 тис. пенсіонерів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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