Українцям підвищать пенсії і виплатять по 500 грн: що вирішив Кабмін

В Україні пенсії з 2021 року будуть щорічно індексувати 1 березня, а окремі категорії громадян отримають компенсаційні виплати.

Як повідомив нардеп від “Європейської солідарності” Олексій Гончаренко, таке рішення було ухвалено на засіданні Кабміну в середу, 16 вересня.

Таким чином була затверджена постійна дата індексації виплат та механізм виплати компенсацій.

Пенсійні виплати у 2021 році підвищать для окремих категорій:

щомісячна компенсаційна виплата до 400 грн пенсіонерам старшим 75 років, якщо пенсія не перевищує розмір середньої зарплати;

щомісячна виплата до 500 грн пенсіонерам старшим 80 років, якщо пенсія не перевищує розмір середньої зарплати;

З 2021 року 1 березня стане постійною датою індексації пенсій. За підрахунками Міністерства фінансів, на реалізацію законопроекту потрібно 4,5 млрд грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українці після виходу на пенсію будуть отримувати по дві виплати, а зі своїх зарплат платити додатковий внесок. Таке нововведення повинні розробити до кінця року.