Українцям піднімуть зарплату у 2020-му році: скільки будемо отримувати

У 2020 році очікується зростання зарплат, однак не таке швидке, як у попередні роки. Згідно з даними Кабінету Міністрів України, середня зарплата складе 12 497 гривень, але Нацбанк дає менш оптимістичні прогнози – 11 736 гривень.

Про це сказано в матеріалі OBOZREVATEL. Крім того, в Кабміні озвучили і реальне збільшення зарплат, що враховує і зростання цін. Цей показник складе 10,1% в порівнянні з 2019 роком.

HR-експерт сайту rabota.ua Тетяна Пашкіна назвала цифри вищі – 10-15% приросту. Пояснює вона це просто – в Україні досить багато неефективних працівників, тому й платити більше їм не стануть.

"Ефективність роботи наших співробітників не настільки висока, щоб їм грошей з лівого рукава і з правого відсипати", – відмітила Пашкіна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов заявив, що у 2020 році темпи зростання реальної зарплати в Україні складуть близько 10%.

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