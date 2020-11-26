Українцям вже скоро підвищать тарифи на світло

Валентина Гембарська
Валентина Гембарська
Економіка
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Українцям вже скоро підвищать тарифи на світло

Кабінет міністрів України вже на наступному тижні може ухвалити рішення про перегляд тарифів на електроенергію для населення. При тому, що в уряді обіцяли не підвищувати тариф до кінця 2020 року.

Про це заявив тимчасово виконуючий обов'язки міністра енергетики Юрій Бойко на онлайн-брифінгу в четвер, передає "Інтерфакс-Україна". За його словами, рішення ухвалять з урахуванням максимально збалансованого і максимально м'якого підходу.

Бойко заявив, що уряд також буде враховувати рівень платоспроможності споживачів.

"Останні півтора місяці ведеться робота над тим, щоб по тому, найбільш проблемному і найбільш хворобливому, питанні ухвалиит максимально виважене рішення, яке б передбачало комплексний урядовий підхід, пов'язаний і з переглядом системи субсидування, і з підвищенням мінімальної зарплати, пов'язаної і з тією допомогою, яка була анонсована президентом України", – повідомив т.в.о. міністра.

За його словами, у листопаді тарифи для населення покривають лише одну копійку собівартості електроенергії виробників. При цьому вартість транспортування електроенергії становить 1,03 грн за 1 кВт-год, тоді як середньозважена ціна кіловат-години для побутового сектору становить 1,04 копійки.

Бойко пояснив, що ситуацію погіршило: збільшення частки альтернативних джерел енергії, спад споживання електроенергії промисловістю і одночасне зростання енергоспоживання населення.

"Всі ці тенденції ведуть до повного розбалансування ринку електричної енергії за умови збереження тих підходів до ціноутворення, які на сьогодні є", – підкреслив Бойко.

За даними Міненерго, рівень перехресного субсидування населення промисловістю на енергоринку за підсумками 2020 року становитиме 55 млрд грн. При збереженні тарифів на електроенергію для населення на діючому рівні, у 2021 році обсяги субсидій зростуть до 65-70 млрд грн.

Нагадаємо, раніше в уряді обіцяли, що до кінця 2020 року тариф на електрику для споживачів не підвищуватимуть. Однак не виключили подальшого подорожчання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні ціни на електроенергію для населення у 4,5 рази нижче, ніж середні тарифи в європейських країнах.