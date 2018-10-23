Українцям перерахують пенсії за новою формулою: хто і скільки отримає

В Україні в 2019 році вперше проведуть індексацію пенсій за новими правилами. Вона, як заявили в Міністерстві соціальної політики, торкнеться 10 млн осіб. Як і під час торішнього "осучаснення", чиновники перерахують всі виплати по формулі. І якщо в минулому році показник заробітної плати просто прирівнювали до актуального, цього ращу його підвищать за новими правилами.

Відповідні нововведення вже розроблені і прийняті в чинному законі. Як розповіли OBOZREVATEL в Міністерстві соціальної політики, точний розмір надбавок ще не відомий, однак, приблизно оцінити розмір нової пенсії може будь-який українець.

Як і кому перерахують пенсії

В Україні вже багато років пенсії підвищують на рівень інфляції. Якщо ціни в країні зросли на 10%, то і мінімальна пенсія повинна додати десяту частину. У такій системі є кілька великих "але". Головне з яких - абсолютно всім українцям на заслуженому відпочинку збільшували виплату практично на одну і ту ж суму: відсоток від мінімальної пенсії.

Нова система цю норму змінить. Для прикладу розрахуємо, яку пенсію може отримувати українець із середньою заробітною платою, який в цьому році вийшов на заслужений відпочинок. Так, при розрахунку середню зарплату за два роки (5,4 тис. грн) у формулі повинні помножити на стаж, 1% і коефіцієнт заробітку (при середній зарплаті він буде складати одиницю). При 35 роках стажу пенсія становитиме близько 1,8 тис. грн.

При перерахунку співробітники Пенсійного фонду підвищать середню зарплату в 5,4 тис. На 50% середньої інфляції і 50% від зростання зарплат на три роки. Припустимо, що інфляція в Україні буде на рівні 10%, а середнє зростання заробітних плат складе 18%. В такому випадку зарплату в формулі збільшать на 14% (10% / 2 + 18% / 2) - до 6,1 тис. грн. Загальний розмір пенсії після перерахунку становитиме 2,1 тис. грн. Тобто надбавка складе близько 300 грн. Для порівняння, в цьому році пенсії українців підвищували двічі, і обидва рази збільшення склало всього лише близько 60 грн.

Якщо пенсіонер, який виходив на пенсію за тими ж правилами (в 2018 році з 35 роками стажу) мав зарплату в два рази вище середньої, на даний момент його пенсія може становити 3,7 тис. грн, а після перерахунку - 4,3 тис. тобто в такому випадку надбавка буде на рівні 600 грн.

"Буде проходити персональний перерахунок. Зараз ніхто не може сказати, як вам підвищать пенсію. Потрібно дивитися на дані по інфляції та середньому зростання заробітної плати, поки цих цифр немає, ще триває рік", - пояснили OBOZREVATEL на гарячій лінії Пенсійного фонду.

Старший науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень Лідія Ткаченко також зазначає: нові правила перерахунку будуть більш вигідними для українських пенсіонерів. "У законі сказано, що після ліквідації дефіциту Пенсійного фонду надбавка може скласти 100% від зростання заробітної плати. Тоді це буде дійсно достатня підвищення", - відзначає вчений.

Згідно з оцінками Міністерства соціальної політики, нові правила перерахунку торкнуться близько 10 млн українців (всього пенсії отримують менше 12 млн чоловік). Єдині, хто не потрапить під зазначені правила - ті, хто вийшов на заслужений відпочинок за пільговими умовами. Це можуть бути судді, військові. Також перерахунок не торкнеться українців з маленьким стажем (менше 15 років). Середній розмір їх пенсії, як і раніше, буде меншим, ніж мінімальний.

Бюджет Пенсійного фонду досягне 166 млрд грн

В Україні в наступному році дефіцит Пенсійного фонду сягне рекордної позначки в 166 млрд грн. У Міністерстві соціальної політики відзначають: в цю суму входять в тому числі невластиві витрати. Тобто надбавки до мінімалки, пенсії суддів, соціальні пенсії тощо. Однак, так чи інакше, всю цю суму доведеться компенсувати з державного бюджету. В умовах дефіцитного Пенсійного фонду проблемою може стати навіть незначні затримки, наприклад, через касові розриви. Кілька місяців тому платежі єдиного соцвнеску затримали, в результаті українці на заслуженому відпочинку більше тижня сиділи без виплат.

Кілька років тому прем'єр-міністр Володимир Гройсман анонсував: дефіцит Пенсійного фонду повністю ліквідують за 6 років. Однак, поки "дірка" тільки зростає. Якщо в цьому році вона складе близько 140 млрд, в наступному - майже на 16 млрд більше. Однак, збільшення бюджету дозволить, наприклад, провести другий етап осучаснення пенсій військовим і ввести нові правила перерахунку.

Експерт у сфері пенсійного забезпечення Галина Третьякова впевнена: тільки діюча система високі пенсії українців забезпечити не може. Третьякова вважає, що в країні необхідно ввести "другий" рівень і частину внеску із зарплати накопичувати на особистому рахунку. Зібрані кошти приватні фонди повинні будуть інвестувати, інакше їх просто з'їсть інфляція. Найчастіше для таких інвестицій вибирають державні цінні папери, нерухомість, банківські депозити. При цьому, якщо нічого не змінювати, пенсії, на думку експерта, будуть з кожним роком скорочуватися.

"Справа в тому, що солідарна система за показниками демографії праці не може дати нам можливість зробити пенсію, яка б замістив трудові доходи на рівні 40% і більше. Це означає, що наші доходи на пенсії впадуть на 60% мінімум", - розповіла Третьякова .

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