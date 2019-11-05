"Іншого шляху немає": регулятор пообіцяв зростання цін на електроенергію для українців

В Україні в середньостроковій і довгостроковій перспективі немає альтернативи вирівнюванню тарифів на електроенергію для населення і підприємців.

"У нас зарплати не будуть європейськими, якщо ми не побудуємо ринок, якщо не переможемо перехресне субсидування", – повідомив глава Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, Валерій Тарасюк в ефірі програми "Свобода слова".

За його словами, позиція, що ми платимо низький тариф на електроенергію, є самообманом.

"Ми його платимо в ціні товару: ми платимо низький тариф, за нас його платить хлібозавод, закладає ціну в хліб, ми купуємо хліб за завищеною ціною, а хлібозавод ще й втрачає конкурентоспроможність – і це ланцюгова реакція", – сказав Тарасюк.

Глава НКРЕКП зазначив, що існування різного тарифу на електроенергію для населення і для бізнесу є "раковою пухлиною для української економіки".

"Іншого шляху, ніж вирівняти ціни для населення і для промисловості в довгостроковій і навіть у середньостроковій перспективі не існує", – резюмував Тарасюк.

Глава НКРЕКП назвав різні тарифи на електроенергію для населення і для бізнесу раковою пухлиною для економіки

Як повідомляв OBOZREVATEL :

В Україні з 1 січня 2019 року почала працювати нова модель роздрібного ринку електроенергії. Всім споживачам доведеться підписати нові договори з постачальниками.

Кабінет міністрів 5 червня ухвалив рішення про те, що запуск ринку електроенергії, намічений на 1 липня, переносити не будуть.

Щоб утримати тарифи, постачальників спеціальною постановою зобов'яжуть утримувати ціну в тих рамках, які встановить профільний регулятор.

Очікується, що запуск ринку зруйнує існуючу монопольну систему і дозволить українцям самостійно обирати, у кого і за якою ціною купувати електроенергію.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!