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5 листопада • оновлено в 17:41
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"Іншого шляху немає": регулятор пообіцяв зростання цін на електроенергію для українців

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В Україні в середньостроковій і довгостроковій перспективі немає альтернативи вирівнюванню тарифів на електроенергію для населення і підприємців.

"У нас зарплати не будуть європейськими, якщо ми не побудуємо ринок, якщо не переможемо перехресне субсидування", – повідомив глава Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, Валерій Тарасюк в ефірі програми "Свобода слова".

За його словами, позиція, що ми платимо низький тариф на електроенергію, є самообманом.

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"Ми його платимо в ціні товару: ми платимо низький тариф, за нас його платить хлібозавод, закладає ціну в хліб, ми купуємо хліб за завищеною ціною, а хлібозавод ще й втрачає конкурентоспроможність – і це ланцюгова реакція", – сказав Тарасюк.

Глава НКРЕКП зазначив, що існування різного тарифу на електроенергію для населення і для бізнесу є "раковою пухлиною для української економіки".

"Іншого шляху, ніж вирівняти ціни для населення і для промисловості в довгостроковій і навіть у середньостроковій перспективі не існує", – резюмував Тарасюк.

Глава НКРЕКП назвав різні тарифи на електроенергію для населення і для бізнесу раковою пухлиною для економіки

Глава НКРЕКП назвав різні тарифи на електроенергію для населення і для бізнесу раковою пухлиною для економіки

Як повідомляв OBOZREVATEL :

  • В Україні з 1 січня 2019 року почала працювати нова модель роздрібного ринку електроенергії. Всім споживачам доведеться підписати нові договори з постачальниками.

  • Кабінет міністрів 5 червня ухвалив рішення про те, що запуск ринку електроенергії, намічений на 1 липня, переносити не будуть.

  • Щоб утримати тарифи, постачальників спеціальною постановою зобов'яжуть утримувати ціну в тих рамках, які встановить профільний регулятор.

  • Очікується, що запуск ринку зруйнує існуючу монопольну систему і дозволить українцям самостійно обирати, у кого і за якою ціною купувати електроенергію.

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Тема
Тарифи ЖКГ і субсидії
Місце
Україна
Тег
НКРЕКУ
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Дудко Олег
Дудко Олег
За це стояв майдан.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Наши искренние поздравления!!!
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