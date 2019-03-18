Українцям напророкували поголовне зростання цін: чого чекати найближчим часом

В Україні уже в квітні на 12 - 15% можуть підскочити ціни на товари зі споживчого кошика. Серед головних причин - монетизація, індексація пенсій і можливий друк додаткової грошової маси.

Про це заявив в коментарі УНН міжнародний економічний експерт, голова ГО "Національний інтерес України" Ігор Гарбарук. "Вихід певної маси готівки на ринок безумовно може бути одним з факторів підвищення цін на все, але, я вважаю, що ключовим фактором росту цін на товари харчування є підвищення вартості енергоносіїв (...) Безумовно, що будь-яка емісія буде призводити до подорожчання тому, що грошової маси більше, відповідно подорожчання якесь буде", - зазначив він.

Експерт пояснив, що зараз збільшення грошової маси спостерігається не тільки за рахунок субсидій, а й за рахунок індексації пенсій з грошей "євроблях".

"Фактично ми бачимо не тільки монетизацію, ми бачимо підвищення пенсій, близько 250 гривень кожному пенсіонеру, в залежності від пенсії, ми бачимо миттєву виплату грошей по 1200 гривень в березні і в квітні, тобто після першого і після другого турів виборів", - вважає експерт.

Також за словами Гарбарука, не виключено і додатковий друк грошей, адже НБУ заявив про знищення майже 47,4 млн грн зношених банкнот. Водночас він прогнозує сезонне зростання цін на 12 - 15% на товари основного споживчого кошика у квітні.

продукти

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше голова асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко заявив, що в Україні очікується підвищення цін на яблука, однак цінники на інші фрукти майже не зміняться.

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