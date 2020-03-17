Українцям можуть повернути пенсії за вислугою років: хто отримає виплати

У Верховній Раді запропонували повернути право виходу на пенсію за вислугою років деяким категоріям працівників.

Зокрема, йдеться про професіоналів, які здійснюють організацію перевезень і забезпечують безпеку руху на залізничному транспорті. Про це повідомляє "Ліга:закон".

"Проєкт закону було підготовлено за участі профспілки залізничників і транспортних будівельників України. Документ покликаний збільшити привабливість роботи безпосередньо в нашій країні. Адже на сьогодні зберігається досить потужна трудова міграція, зумовлена не лише різницею в оплаті праці, а й тим, що соціальні гарантії за кордоном більш потужні, ніж у нас", – повідомила голова комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова.

Право участі в програмах пенсійного забезпечення за вислугу років матимуть:

робітники локомотивних бригад і окремі категорії працівників, які здійснюють організацію перевезень і забезпечують безпеку руху на залізничному транспорті та метрополітена;

водії вантажних автомобілів, зайнятих у технологічному процесі на шахтах, у рудниках, розрізах і рудних кар'єрах на вивезенні вугілля, сланцю, руди, породи.

У Верховній Раді запропонували повернути право виходу на пенсію за вислугою років деяким категоріям працівників

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні значно підвищили пенсії майже 500 тис. військових пенсіонерів. Крім того, ще приблизно 2 млн українців отримали надбавку у зв'язку зі зростанням мінімалки.

За підсумками минулого року виплати підвищили приблизно на 25% від отриманої надбавки. Також в Україні перерахували пенсії громадянам із великим стажем.

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