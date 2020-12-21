Українцям можуть повернути гроші за неякісну комуналку: як отримати і куди звертатися

Українці мають право на компенсацію у разі отримання неякісних комунальних послуг. Для цього необхідно викликати в квартиру представника виконавця для перевірки та фіксації проблеми.

У заяві варто вказати, що саме не влаштовує, чому послуга була надана не в повному обсязі тощо. За результатами перевірки складається акт-претензія, повідомляє UBR.

"Якщо факт надання послуги неякісно підтвердиться, виконавець комунальної послуги або керуючий багатоквартирного будинку зобов'язаний самостійно провести перерахунок вартості комунальної послуги або послуги з управління багатоквартирним будинком за весь період її ненадання, а також сплатити споживачеві неустойку", – заявила член Асоціації правників України Катерина Аніщенко.

Після цього можна приступати до написання заяви про порушення прав споживача в Держпродспоживслужбу. У ній необхідно вказати адресата, свої прізвище, ім'я, по батькові, адресу, телефон для зворотного зв'язку.

"Для отримання відшкодування споживачам комунальних послуг необхідно буде подати акт-претензію і дочекатися результатів перевірки якості послуг ЖКГ", – резюмувала Аніщенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики й комунальних послуг, ввела гарантовані стандарти якості послуг із електропостачання та компенсації споживачам за їх недотримання.