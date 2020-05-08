В Україні до кінця 2020 року тариф на електрику для споживачів не підвищуватимуть. Втім, влада не виключає подальшого подорожчання.

Про це заявила в.о. міністерки енергетики Ольга Буславець під час наради щодо виконання рішень Антикризового енергетичного штабу, передає "Економічна правда".

"Тариф для населення у нас залишається цього року, як і попереднього року, незмінним. І не потрібно турбувати суспільство. Є різні заяви, але ми повинні сказати, що населення отримує електричну енергію за незмінною ціною", – сказала вона.

Зауважимо, що зараз тарифи для населення встановлені на такому рівні:

до 100 кВт-годин на місяць – 90 коп. за 1 кВт-год

більше 100 кВт-годин на місяць – 1,68 грн за 1 кВт-год

Тарифи на електроенергію

Буславець також зазначила, що підвищення тарифу для промисловості буде останнім, що влада може зробити.

"Якби можна було так просто через тариф НЕК "Укренерго" врегулювати фінансовий небаланс, якби це було просте рішення, то його б уже ухвалили. Тому мова саме про комплекс рішень з метою недопущення підвищення тарифу та ціни на електричну енергію", – сказала вона.

Буславець підкреслила, що криза в сфері енергетики сьогодні є безпрецедентною за всю історію України. Причини цієї "безвідповідальної державної політики, мають ознаки свідомого доведення державних підприємств енергетичної галузі до банкрутства".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні назріла критична ситуація в енергетиці. Без підвищення тарифів для населення не обійтися, і хоча профільні відомства вже розробили сценарій зростання цін на "світло", офіційно ніхто не бере на себе відповідальність заявити про такий крок.

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