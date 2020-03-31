Українцям можуть підвищити пенсії у квітні: Шмигаль розповів про індексацію

Кабінет міністрів України розглядає можливість провести заплановану на травень індексацію пенсій вже у квітні.

Про це розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі одного з телеканалів 30 березня, передає "Сегодня".

"Поки ми працюємо на тому ресурсі, який у нас є. Буквально днями – сьогодні, завтра – Міністерство соціальної політики проводить перерахунок і шукає можливість проіндексувати пенсії вже у квітні нашим пенсіонерам", – сказав прем'єр-міністр.

Пенсії можуть проіндексувати у квітні

Глава уряду також нагадав, що "карантинні" доплати пенсіонерам стануть можливими після того, як Верховна Рада ухвалить законопроєкт № 3279 про внесення змін до держбюджету-2020 року, який поки парламент відправив на доопрацювання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кабмін ухвалив рішення, що індексацію пенсій проведуть в травні, а також встановлять доплату для окремих категорій пенсіонерів.

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