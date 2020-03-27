Українцям масово приходять СМС про 1000 грн від НБУ: розкрито підступ

В Україні активізувалися шахраї, які розсилають фейкові повідомлення про нарахування 1000 грн, обіцяних пенсіонерам у зв'язку з карантином.

Про небезпеку попередила пресслужба Національного банку України.

"На жаль, навіть під час карантину шахраї не припиняють свої злодійські спроби обдурити українців. Вони надсилають громадянам СМС-повідомлення від імені Національного банку про нібито нараховану "соціальну допомогу". Або про міфічні розіграші цінних призів і лотереї "під егідою НБУ", – розповіли в банку.

Українцям масово приходять СМС про 1000 грн від НБУ

Громадян закликали не вірити в такі повідомлення і підкреслили, що не нараховують і не виплачують соціальну допомогу, а також не організовують розіграшів або лотерей.

"Не дзвоніть за вказаними телефонами. Нікому не повідомляйте свої особисті дані та інформацію про картки і рахунки. Розкажіть про це друзям, знайомим, рідним, батькам і бабусі з дідусем", – додали в НБУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше уряд вирішив видати одноразову виплату в розмірі 1000 грн пенсіонерам, у яких пенсія менша за 5000 грн.

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