Українцям оплатять самоізоляцію в разі COVID-19 у члена сім'ї

Валентина Гембарська Економіка 17:01, 12.11.2020 Оновлено: 17:20, 12.11.2020

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль закликав українців іти на самоізоляцію у разі захворювання на коронавірус когось із членів сім'ї. Держава у такому випадку компенсує всі 100% лікарняних.

Така заява прозвучала на засіданні Кабінету міністрів у середу, 11 листопада. Прем'єр підкреслив важливість самоізоляції у таких випадках і пообіцяв повну компенсацію лікарняних.

"Якщо захворів хтось із членів вашої родини, залишайтесь на самоізоляції – держава сплачує за таку самоізоляцію лікарняні. Ми відшкодуємо всі лікарняні", – сказав прем’єр.

Він пояснив, що тільки так можливо уникнути подальшого розповсюдження коронавірусу.

Раніше OBOZREVATEL описав покрокову інструкцію, як отримати лікарняні на період самоізоляції.

Нагадаємо, в Україні із суботи, 14 листопада, запроваджують карантин вихідного дня.

Карантин вихідного дня

У зв'язку з цим програми підтримки "Доступні кредити 5-7-9" і "Часткове безробіття" будуть максимально адаптовані під потреби і запити бізнесу.

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