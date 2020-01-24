Українцям компенсуватимуть затримки з зарплатами і пенсіями: що запропонували у Гончарука

Кабінет міністрів України ініціює здійснення компенсацій людям у разі затримок із виплатами.
Відповідний законопроєкт буде подано до Верховної Ради. Таке рішення уряд підтримав на засіданні у п’ятницю, 24 січня.
"Для усунення корупційних ризиків встановлено вичерпний перелік грошових доходів громадян, за порушення строків виплати яких проводиться компенсація", – повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук у своєму Telegram-каналі.
Зокрема дана ініціатива зачіпає:
пенсії або щомісячне довічне грошове утримання;
соціальні виплати;
стипендії;
заробітна плата (грошове забезпечення);
сума індексації грошових доходів громадян.
Кабінет міністрів України ініціює здійснення компенсацій людям у разі затримок із виплатами
Як повідомляв OBOZREVATEL, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства розробило кілька сценаріїв зростання зарплат в Україні – базовий і оптимістичний. Якщо в базовому прогнозі на 2022 рік закладена середня зарплата в розмірі 16 047 гривень, то в оптимістичному може бути від 16 до 18 тисяч грн. Про це повідомив глава міністерства Тимофій Милованов в ефірі ObozTV.
У базовому прогнозі Мінекономіки закладені такі розміри середньої зарплати в Україні на наступні три роки:
12 497 гривень у 2020 році;
14 187 гривень у 2021 році;
16 047 гривень у 2022 році.
За даними Держстату, середня заробітна плата у вересні 2019 року становила 10 687 грн.
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