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24 січня • оновлено в 15:43
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Українцям компенсуватимуть затримки з зарплатами і пенсіями: що запропонували у Гончарука

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Кабінет міністрів України ініціює здійснення компенсацій людям у разі затримок із виплатами.

Відповідний законопроєкт буде подано до Верховної Ради. Таке рішення уряд підтримав на засіданні у п’ятницю, 24 січня.

"Для усунення корупційних ризиків встановлено вичерпний перелік грошових доходів громадян, за порушення строків виплати яких проводиться компенсація", – повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук у своєму Telegram-каналі.

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Зокрема дана ініціатива зачіпає:

  • пенсії або щомісячне довічне грошове утримання;

  • соціальні виплати;

  • стипендії;

  • заробітна плата (грошове забезпечення);

  • сума індексації грошових доходів громадян.

Кабінет міністрів України ініціює здійснення компенсацій людям у разі затримок із виплатами

Кабінет міністрів України ініціює здійснення компенсацій людям у разі затримок із виплатами

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства розробило кілька сценаріїв зростання зарплат в Україні – базовий і оптимістичний. Якщо в базовому прогнозі на 2022 рік закладена середня зарплата в розмірі 16 047 гривень, то в оптимістичному може бути від 16 до 18 тисяч грн. Про це повідомив глава міністерства Тимофій Милованов в ефірі ObozTV.

У базовому прогнозі Мінекономіки закладені такі розміри середньої зарплати в Україні на наступні три роки:

  • 12 497 гривень у 2020 році;

  • 14 187 гривень у 2021 році;

  • 16 047 гривень у 2022 році.

За даними Держстату, середня заробітна плата у вересні 2019 року становила 10 687 грн.

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Автор
Віктор Калиненко
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Pollak John
Pollak John
никто этого делать не будет .Или так и останется всё только на бумаге . С такой коррупцией ни верить ни надеяться на обещания власти нет смысла .
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