Українцям кардинально перерахували пенсії: яку надбавку отримають

В Україні з 1 березня перерахували пенсії. 8,1 млн пенсіонерів отримають в середньому надбавку в 255 грн. Кожну пенсію підвищили індивідуально. Мінімальна надбавка становить 100 грн, українці з високими виплатами можуть отримати надбавку в 1000 і більше грн.

При перерахунку розмір пенсії за формулою підвищили на 17%, про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Приблизно 1,9 млн українців на заслуженому відпочинку і зараз отримують пенсію вище розрахункового розміру. Це ті, хто не заробив і на мінімальну виплату, але по закону їх пенсію дотягують до розміру прожиткового мінімуму. Підвищення таких українців не торкнеться. Замість цього їм роздадуть по 2,4 тис. грн. Гроші будуть давати двома рівними траншами в березні і квітні.

У Кабміні пояснили: таке нововведення з виборами не пов'язане, просто в березні зібрали основну суму від розмитнення "евроблях". Спочатку всі зібрані на розмитненні таких авто кошти обіцяли направити до Пенсійного фонду. Так і зробили. І замість того, щоб частково компенсувати величезний дефіцит фонду, розділили їх між найбіднішими пенсіонерами.

Нагадаємо, як раніше писав OBOZREVATEL, в Україні з 1 березня вперше почнеться автоматичне індексація пенсій. У березні 2019 року пенсії в Україні зростуть на 17%. В Україні дефіцит пенсійного фонду збільшився на 17 млрд в порівнянні з 2018-м і склав 167 млрд грн.

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