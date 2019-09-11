Українцям двічі підвищать пенсії: хто і на скільки "розбагатіє"

На українських пенсіонерів найближчі пів року чекають два підвищення пенсій – з 1 грудня і з 1 березня.

Хто і на скільки більше грошей отримуватиме, розповів у ефірі ObozTV колишній віцепрем'єр-міністр України Павло Розенко.

Як повідомив Розенко, з 1 грудня відбудеться планове підвищення пенсій відповідно до показників, зафіксованих у державному бюджеті України на 2019 рік. Це підвищення пов'язане зі зміною розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних.

"За стандартами мінімальна пенсія дорівнює прожитковому мінімуму. Станом на сьогодні це цифра 1564 грн. З 1 грудня буде 1638 грн. На 74 грн зросте пенсія у більшості пенсіонерів, у яких пенсія залежить від прожиткового мінімуму. Це невелика кількість пенсіонерів – близько 1-1,5 млн осіб", – пояснив колишній віцепрем'єр.

Також, за його словами, буде підвищено максимальний поріг пенсійної виплати на 740 грн.

"Високооплачувані пенсіонери отримають більше на 740 грн. Проміжних підвищень 200-300 грн не буде. Це зафіксовано у бюджеті", – уточнив ексміністр.

"Наступне підвищення пенсій буде теж планове, згідно з пенсійною реформою, яка раніше була проголосована, з 1 березня. Там буде чергове осучаснення пенсій, воно стосуватиметься практично всіх категорій пенсіонерів", – додав Розенко.

delo.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні пенсії у березні 2020 року перерахують із урахуванням зростання зарплат і інфляції. Розмір надбавки буде індивідуальним і залежатиме від індивідуального коефіцієнта стажу і зарплати.

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