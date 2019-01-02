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Українцям дозволять вільно отримувати валютні перекази з-за кордону: що сталося

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В Україні у лютому вступить у силу новий закон "Про валюту і валютні операції", який кардинально змінить правила обміну і поводження іноземних грошей на території країни, а також дозволить вільно отримувати валютні перекази з-за кордону.

Цей закон вперше дозволяє українцям вільно відкривати рахунки в закордонних банках, заявив кандидат економічних наук Євген Невмержицький, передають "Факти".

Документ дозволить розраховуватися або робити переклади в іноземній валюті у таких випадках:

  • під час здійснення зарубіжних інвестицій і повернення закордонному інвестору прибутку, доходу, дивідендів або інших сум відповідно до інвестиційної діяльності інвестора;

  • під час купівлі-продажу державних цінних паперів, номінованих в іноземній валюті, якщо ініціатором або отримувачем у такій операції є банк;

  • розраховуватися зі своїх рахунків, відкритих у зарубіжних банках.

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Економіст зазначив, що норми нового закону знімають обмеження у здійсненні валютних операцій, у тому числі і за сумами.

"Обмеження стосуються тільки забезпечення національної безпеки, протидії незаконній діяльності, відмиванню коштів, отриманих незаконним шляхом, фінансування тероризму чи поширення зброї масового ураження. Загалом, усе, що порушує внутрішнє законодавство і міжнародне право незалежно від того, валютна це операція чи ні" , – повідомив Невмержицький.

За його словами, українці можуть отримувати будь-які суми у валюті на території України як зі своїх рахунків, так і з рахунків нерезидентів.

"Закон не передбачає ніяких обмежень на отримання будь-яких сум у валюті українськими громадянами з-за кордону. Стаття 4 закону гарантує свободу здійснення валютних операцій. Зокрема, резиденти мають право відкривати рахунки у закордонних банках, купувати без обмежень валютні цінності та здійснювати їхнє транскордонне переміщення. Водночас нерезиденти мають такі ж права, як і резиденти", – резюмував Невмержицький.

Українцям дозволять вільно отримувати валютні перекази з-за кордону: що сталося

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 липня 2018 року президент України Петро Порошенко підписав закон "Про валюту і валютні операції". Новий закон проголошує принцип свободи валютних операцій і руху капіталу, а також скасовує застарілі Декрет про систему валютного регулювання і валютного контролю (1993 року) та Закон про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті (1994 року).

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Теми
Валютний ринокЛібералізація валютного ринку
Місце
Україна
Тег
НБУ
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минин евген
минин евген
украинцам разрешили закрывать прокацапские СМИ. обоз отсасывать ско будет.
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Ivanov Valeriy
Ivanov Valeriy
А как заробитчане раньше провозили? В трусах? 6 миллиардов?..
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Basharimov Igor
Basharimov Igor
В сети появилась информация от Супрун, хохлам для снятия стресса рекомендуется трахать друг друга в очко.
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минин евген
минин евген
Basharimov Igor, а кацапью безродному и немытому?
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