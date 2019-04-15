Українцям дозволять оголошувати себе банкрутами: Порошенко підписав закон

Президент України Петро Порошенко у понеділок, 15 квітня, підписав Кодекс із процедур банкрутства.

"У мене є ще одна приємна новина — я сьогодні підписав закон про банкрутство", — повідомив глава держави на зустрічі з представниками бізнесу у Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

Однією з новел документа є можливість фізособам — сумлінним позичальникам у разі складної економічної ситуації ініціювати процедуру банкрутства і очиститися від цього боргового зобов'язання, тоді як кредитор позбавлений такого права. Ухвалений документ також передбачає продаж майна банкрутів на електронних аукціонах "ProZorro.Продажі".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 жовтня 2018 року Верховна Рада у другому читанні ухвалила Кодекс із процедур банкрутства. Законопроект №8060 встановлює умови та порядок відновлення платоспроможності боржника-юридичної особи або визнання його банкрутом, а також відновлення платоспроможності фізичної особи.

Метою документа є підвищення ефективності процедур банкрутства, рівня захищеності прав кредиторів, вдосконалення процедури продажу майна боржника на аукціоні, підвищення рівня виконання контрактів та судових рішень, врегулювання відносин із відновлення платоспроможності фізичних осіб, що опинилися у важкій фінансовій ситуації та потребують допомоги з боку держави.

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