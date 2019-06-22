Українцям дозволили не платити за неякісну комуналку: як отримати компенсацію

Українці, які живуть у багатоквартирних будинках, отримали можливість стягнути з управителя будинку гроші за неякісні комунальні послуги.

Зокрема, Кабінет міністрів постановою №482 зрівняв кербудів в обов'язках з іншими постачальниками послуг – тепла, води, електроенергії, газу, прибиральниками сміття, повідомляє "Сегодня".

Для перерахунку оплати управителю мешканцям необхідно скласти акт-претензію встановленої форми (затверджений постановою №1145), яку підписують управитель і споживач.

Наприклад, в акті можуть зафіксувати, що в під'їзді тиждень не працює ліфт, тому оплата за його користування повинна бути зменшена. Якщо управитель не прийшов на перевірку або відмовляється підписувати акт, його можуть підписати не менше ніж двоє мешканців і передати під розпис управителю.

Коли претензія мешканців буде задоволена, гроші за невиконані послуги їм не повернуть на руки, а зарахують в рахунок оплати рахунків на утримання прибудинкової території в майбутньому місяці. Відмову в задоволенні претензії можна оскаржити в суді.

Українські фахівці підтримали постанову, але відзначили, що реалізувати її на практиці буде непросто.

"Управителя зобов'язали пред'явити скаржникам документи про виконання управителем роботи: наряди, табелі робочого часу, зарплатні відомості, акти про списання матеріалів і т. д., як доказ, що робота виконана", – заявив експерт у сфері ЖКГ Андрій Никончук.

"Але, як то кажуть, папір все стерпить. Вважаю, що мешканці загрузнуть у бюрократичному листуванні і махнуть рукою на свої вимоги щодо перерахунку, особливо якщо сума невелика. Відносини з управителем будуть зіпсовані, а домогтися серйозної компенсації навряд чи вийде без суду", – резюмував він.

Українцям дозволили не платити за неякісну комуналку "Сегодня"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг ввела гарантовані стандарти якості послуг із електропостачання та компенсації споживачам за їхнє недотримання.

Порядок надання компенсації затверджений постановою №375, він набув чинності 24 жовтня 2018 року.

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