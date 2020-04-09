Українцям додадуть до 500 грн до пенсії: названо дату масштабної індексації

Для українців з 1 травня будуть проіндексовані пенсії відповідно до постанови Кабінету міністрів від 1 квітня, в результаті 11,4 млн пенсіонерів отримають надбавку у розмірі від 200 до 500 грн (розрахунковий розмір зарплати повинні підвищити на 11%).

Про це у четвер, 9 квітня, повідомили у прес-службі Пенсійного фонду України.

Як повідомляється, постановою уряду визначено дату проведення індексації пенсій у 2020 році: це - 1 травня. "Перерахунок пенсій буде проводитися із застосуванням коефіцієнта збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії, у розмірі 1,11", - розповіли в ПФУ.

Також наголошується, що в разі, коли розмір підвищення в результаті перерахунку пенсії менше 100 гривень, буде встановлено доплату до пенсії у сумі, якої не вистачає до зазначеного розміру.

"Виплата перерахованих пенсій буде здійснюватися починаючи з травня місяця 2020 року в установленому порядку через уповноважені банки або доставлена ​​додому листоношами АТ "Укрпошта", - йдеться у повідомленні фонду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 14 квітня поточного року розпочнеться виплата додаткової тисячі гривень, яку проведуть при внесенні змін до держбюджету.

На період карантину пенсії і державні соціальні допомоги будуть змінені автоматично, йдеться у законі №3275 про додаткові соціальні та економічні гарантії у зв'язку з поширенням коронавірусу, повідомили в Міністерстві соціальної політики.

Пенсійний фонд України вже перерахував пенсії працюючим пенсіонерам, в результаті чого пенсії були збільшені 357 тисячам осіб, середній розмір підвищення – 170,80 гривень.