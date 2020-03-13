Як не заразитися коронавірусом: ДПС дала важливі поради українцям

Державна податкова служба України почала випускати навчальні відео та дала поради, як знизити ризик захворіти на коронавірус.

Про це повідомив глава ДПС Сергій Верланов в Facebook в п'ятницю, 13 березня. "Як показує світова практика, на ранніх стадіях розповсюдження хвороби необхідно діяти рішуче. Ми вже бачимо, що країни, які діють на випередження, які провели заходи, що на той момент здавались непропорційними - відчутно зменшили кількість смертей", – написав Верланов.

Профілактика коронавірусу ДПС

У відомстві повідомили співробітникам, як знизити ризик зараження хворобою. Також там почали навчати платників податків користуватися електронними сервісами ДПС, щоб вони рідше відвідувати податкову і, тим самим, знизили небезпеку інфікування. Перші такі відео з'являться наступного тижня.

"Закликаю і співробітників ДПС, і платників податків усвідомити серйозність ситуації. Кожен на своєму місці має вжити всіх заходів для того, щоб зберегти своє здоров’я та здоров’я своїх близьких. Впевнений, що колектив нової податкової покаже приклад ефективної командної роботи перед лицем цієї загрози", – написав глава податкової.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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