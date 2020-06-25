Українцям дали пораду під час карантину: не залиштеся без роботи

Українцям порадили максимально "убезпечити" своє робоче місце на період карантину. Головне завдання – не залишитися без роботи.

Про це сказано в матеріалі OBOZREVATEL. Ексміністр економрозвитку Тимофій Милованов вважає, що зараз важливо залишатися конкурентозданим, гнучким, йти на поступки та пропонувати нові навички.

"Спробуйте домовитися з начальством, запропонуйте або погодьтеся, якщо потрібно, на зменшення зарплати, на тимчасове зменшення зарплати. Запропонуйте допомогу в трансформації бізнесу в зв'язку з кризою, тоді ви точно будете важливі для компанії. Якщо буде необхідно, погодьтеся на перехід на інші функції. Будьте гнучкими, вчіться. Найголовніше – забезпечити безпеку робочого місця", – порадив Милованов.

Крім того, в обставинах, що склалися, важливо зберігати психологічне здоров'я: обов'язково зустрічатися з друзями, дотримуючись норм безпеки, займатися фізичною культурою, читати тощо.

Зазначимо, що Україні буде складніше, ніж більшості країн, пережити кризу через низку факторів.

Рівень падіння ВВП України вищий, ніж у всіх сусідніх країн і в середньому у світі. Наша економіка належить до такої, "що розвивається", тобто ми все ще в пошуку вдалої економічної моделі, не завоювали своїх вигідних позицій у торгівлі й залишаємося неефективними.

"Самі собою українці працюють досить ефективно, саме тому наші заробітчани затребувані в усіх сферах – від висококваліфікованих до простих робітників. Але технології, ринки, виробничі ланцюжки значно відстають від європейських", – сказано в статті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, через коронакризу 88% українців виявилися не готові ризикнути та змінити роботу.