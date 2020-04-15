Українцям дадуть обов'язкову допомогу з безробіття: як отримати

Введений карантин через пандемію коронавірусу передбачає право українців на оплачувану відпустку, збереження 2/3 зарплати і компенсацію для підприємств.

Про те, як реалізовувати трудові права українців в умовах карантину, розповіла голова комітету з питань соціальної політики та народна депутатка від фракції "Слуга народу" Галина Третьякова (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Ми подбали про те, щоб відпустку людина могла вибрати будь-якої миті, якщо вона оплачувана у роботодавця і така оплата має здійснюватися незалежно від того, в якому графіку відпустки стоїть конкретна людина. Ми також подбали про те, щоб під час простою не менше 2/3 заробітної плати збереглося і роботодавці на це погодилися", – пояснила вона.

Карантин в Україні

Третьякова також повідомила, що вводиться норма щодо часткового безробіття, коли відбувається скорочення робочого дня або робочого тижня.

"У такому разі підприємство може звернутися до Фонду безробіття або до Державної служби зайнятості в електронному вигляді і отримати компенсацію, яку треба сплатити безпосередньо людям. Люди також можуть звернутися до Фонду безробіття", – пояснила нардепка.

Інший випадок – коли настає повне безробіття, тобто звільнення.

"Зараз діє норма, коли звільнення відбулося за згодою сторін, то з першого дня, а не з восьмого, як зазвичай, Фонд безробіття бере людину на утримання. Незважаючи на будь-які підстави звільнення, якщо воно відбулося під час карантину, все це має брати на себе Фонд безробіття", – розповіла Третьякова.

Вона також додала, що Фонд соціального страхування оплачуватиме лікарняні листи, якщо працівник перебуває на карантині або в обсервації.

"Таким чином, якщо це не хвороба, то лікарняний лист повинен виписувати лікар первинної допомоги. Процедура така – ви можете звернутися до Фонду в електронному вигляді або зателефонувати в кол-центр за безкоштовним номером – 8 800 501 892", – резюмувала нардепка.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у зв'язку з карантином тимчасово призупинили діяльність 29% компаній, тоді як 6% повністю закрили свій бізнес.

Кількість безробітних в Україні сягнула 364 тис. станом на 7 квітня, що на 13% більше у порівнянні з 2019 роком.