Українцям дадуть надбавку до пенсії: хто і на скільки "розбагатіє"

В Україні частина пенсіонерів з 1 липня буде отримувати надбавку до пенсії.

Кому і скільки грошей додадуть, розповів в ефірі ObozTV віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко.

"Йдеться про категорії пенсіонерів, пенсія яких становить до 2 тис. грн, і в яких є трудовий стаж – для жінок від 30 років і вище, для чоловіків від 35 років і вище. Ці люди мали великий страховий і трудовий стаж, але у них були дуже маленькі пенсії в зв'язку з тим, що вони колись працювали на маленьких зарплатах. Ось зараз уряд точково намагається вирішити питання встановлення певної мінімальної справедливості", – пояснив Розенко.

За оцінками віце-прем'єра, до кінця року такий захід вимагатиме близько 4 млрд грн.

"Динаміка доходів бюджету Пенсійного фонду свідчить про те, що за рахунок додаткових надходжень ми цю суму перекриємо. Тобто здійснення таких доплат до пенсії не призведе до збільшення дефіциту бюджету Пенсійного фонду", – зазначив він.

За словами Розенка, 2,5 млн пенсіонерів отримають щомісячну надбавку до пенсії, її середній розмір буде 280-300 грн.

Віце-прем'єр уточнив, що перерахунки пенсій будуть здійснюватися автоматично і не вимагатимуть від пенсіонерів додаткових звернень до Пенсійного фонду.

"Ми маємо централізовану базу Пенсійного фонду. Всі перерахунки здійснюються без будь-яких додаткових звернень в автоматичному режимі. Звертатися до ПФ треба тільки в разі, якщо людина знає, що має право на таку виплату, і випадково в липні не отримує. Тоді треба перевірити ще раз , звернутися до Пенсійного фонду. У процесі перерахунку пенсій часто виникають помилки", – розповів він.

"Пенсії ми починаємо платити приблизно з 4 липня. До 4 липня перерахунок пенсій буде повністю завершено", – додав Розенко.

rupres.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 1 січня значно підвищили пенсії близько 500 тис. військових пенсіонерів. Крім того, ще приблизно 2 млн українців отримають надбавку у зв'язку зі зростанням мінімалки.

У 2019 році виплати підвищать приблизно на 25% від отриманої прибавки. Крім цього, в Україні перерахують пенсії українцям з великим стажем. Вони згідно із законом мають право на виплату в розмірі не менше 40% від мінімальної зарплати. У 2018 році це 1489 грн, а з 1 січня 2019-го – 1669 грн. Тобто майже на 180 грн більше.

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