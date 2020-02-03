Додатково звертатися не потрібно: українцям пояснили, як перерахують субсидії

Міністерство соціальної політики донарахує субсидію та пільгу за нову послугу з розподілу природного газу автоматично.
Таким чином, в українців не буде необхідності у додатковому зверненні за січень і лютий 2020 року. Про це пресслужба відомства повідомила у коментарі OBOZREVATEL.
“Через те, що НКРЕКП затвердила окремий тариф на послугу розподілу природного газу в кінці грудня – отримувачам пільг та субсидій надійшли нові платіжки із зазначенням повної вартості до сплати за послугу з розподілу природного газу, адже відповідно до ЗУ "Про житлово-комунальні послуги" це є складовою оплати комунальних послуг", – повідомив заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко.
"Через те, що відповідні рішення НКРЕКП набули чинності, лише з початку року ми в лютому проведемо донарахування розміру пільг та субсидій з урахуванням нової послуги з розподілу природного газу автоматично за два місяці 2020 року. Звертаємо увагу, що відповідне донарахування буде здійснене без додаткової необхідності звернення громадян”, – резюмував він.
Міністерство соціальної політики донарахує субсидію та пільгу за нову послугу з розподілу природного газу автоматично
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Кабінет міністрів з 1 січня 2019 року запустив безготівковий механізм нарахування субсидій.
Українці можуть отримувати субсидії готівкою через відділення "Укрпошти" та державного "Ощадбанку".
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