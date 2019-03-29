Українців змусять відкладати собі на пенсію: скільки доведеться платити

В Україні громадяни будуть 10% зарплати віддавати на другий рівень пенсійного забезпечення. Керуючі компанії зібрані кошти інвестують в акції та цінні папери, а досягнувши пенсійного віку, українці отримають другу виплату.

Відповідний законопроект планують прийняти до 2023 року. Перший рік кожен українець повинен буде відкладати на пенсії 2%, і кожен наступний рік ставка збільшуватиметься на 1 процентний пункт, поки не досягне 10%, йдеться у публікації OBOZREVATEL.

За словами члена Нацкомісії Олександра Панченка, зростання ставки відбуватиметься тільки за умови, якщо середня зарплата за рік збільшиться щонайменше на 5%.

Водночас старший науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень Лідія Ткаченко зазначає, що було б справедливо також залучити до сплати внесків роботодавців. За її словами, після зниження ставки ЄСВ більшість із них зекономлені кошти залишили собі, замість того, щоб одразу підвищити зарплати.

"За прикладом тієї ж Грузії, там впровадили паритетну систему. Частину внесків сплачує працівник, частину – роботодавець, а ще частину – держава. Якщо все буде платити працівник, це може бути серйозним навантаженням", – заявила Ткаченко.

Також дослідник підкреслила, що до моменту прийняття закону варто провести фіскальну реформу і щонайменше скасувати військовий збір із усіх зарплат у розмірі 1,5%.

"Цей же збір вводився як тимчасовий", – підсумувала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 1 січня значно підвищили пенсії майже 500 тис. військових пенсіонерів. Крім того, ще приблизно 2 млн українців отримають надбавку у зв'язку зі зростанням мінімалки.

У 2019 році виплати підвищать приблизно на 25% від отриманої надбавки. Також в Україні перерахують пенсії українцям із великим стажем. Вони, згідно із законом, мають право на виплату в розмірі не менше 40% від мінімальної зарплати. У 2018 році це 1489 гривень, а з 1 січня 2019-го – 1669 гривень. Тобто майже на 180 гривень більше.

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